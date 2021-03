Fira de Barcelona decideix no celebrar aquest any el Saló de l'Ensenyament

La Fira de Barcelona ha decidit no celebrar l'edició d'aquest any del Saló de l'Ensenyament, a causa de la situació epidemiològica.

El Saló de l'Ensenyament 2021 encara no tenia dates, ni s'havia convocat oficialment en espera de poder celebrar una edició presencial amb totes les mesures de seguretat necessàries a causa de la situació epidemiològica i al risc de contagis, han afegit les mateixes fonts.

Finalment, a causa de la situació epidemiològica, i en una decisió consensuada amb les Conselleries d'Educació i Salut. s'ha optat per no celebrar el Saló de l'Ensenyament, una cita que la Fira espera celebrar l'any que ve.

Per segon any consecutiu, a causa de la pandèmia s'ha suspès el Saló de l'Ensenyament, que tradicionalment se celebra durant el mes de març per informar els estudiants sobre l'oferta formativa catalana i que en l'última edició van visitar més de 70.000 persones.