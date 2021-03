Fracassa el primer intent d'investir Aragonès i JxCat demana més temps

El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, no va aconseguir ahir reunir els suports necessaris per ser investit en primera volta, ja que JxCat es va abstenir i va exigir més temps per negociar un acord, més enllà de la segona votació del proper dimarts. La tibantor entre ERC i JxCat, que negocien repetir la coalició de govern amb el suport de la CUP, es va posar una altra vegada de manifest al Parlament, aquesta vegada a l'Auditori de la planta baixa -més espaiós i ventilat que l'hemicicle per acollir els 135 diputats-, en un debat d'investidura amb un final previsible.

A la votació -d'un en un, des dels seus escons, els diputats van anar anunciant en veu alta el seu vot-, Aragonès va recaptar 42 suports -d'ERC i la CUP-, 61 vots en contra -del PSC, Vox, En Comú Podem, Ciutadans i el PPC- i 32 abstencions de JxCat. No van servir les apel·lacions d'Aragonès a JxCat a superar les «desconfiances» i forjar un Govern que impulsarà, va prometre, un «acord nacional per l'amnistia i l'autodeterminació».

El primer signe de males vibracions entre els actuals socis del Govern es va veure al final de l'hora i 40 minuts de discurs d'Aragonès, a qui els 33 diputats d'ERC van aplaudir drets, mentre la bancada de JxCat romania quieta en els seus seients.

Molests amb la manera de negociar d'ERC, que ha prioritzat aconseguir un acord amb la CUP en lloc de lligar abans el suport del que ha de ser el seu principal soci de govern, a JxCat van anticipar que tampoc en la segona volta Aragonès podrà ser investit. El president del grup de JxCat, Albert Batet, va demanar a Aragonès que renunciï a la segona votació fins que hi hagi un acord. «Després de la votació d'avui, amb voluntat ferma i compromís polític de trobar un bon acord, que veiem possible en els propers dies o setmanes, li demanem que renunciï a la segona votació d'investidura fins que no hi hagi un acord entre els 74 diputats independentistes», va afirmar. En la rèplica, Aragonès va tancar la porta a la possibilitat d'ajornar la segona volta, perquè no veu «diferències insalvables» entre ERC i JxCat i perquè cal evitar «demores innecessàries» i configurar el Govern al més aviat possible. Aragonès va dir compartir «gairebé íntegrament» el programa social i econòmic exposat per JxCat, va oferir «millorar» els mecanismes de coordinació entre independentistes, en al·lusió vetllada al Consell per la República, i va dir acceptar «íntegrament» el programa de Junts sobre què fer si l'independentisme arriba al 50% dels vots en les eleccions.