Gairebé 3.000 estudiants catalans s'examinen per aconseguir una plaça al sector sanitari

Uns 2.942 estudiants catalans han fet aquest dissabte les proves per aconseguir una plaça en formació sanitària especialitzada en medicina, farmàcia, infermeria, psicologia, química, biologia i física. A Catalunya s'han repartit en 81 meses d'examen, 69 d'elles a Barcelona i 12 a Girona. Aquest any el ministeri de Sanitat ofereix 10.249 places a tot l'Estat, un 5,9% més que el 2020, i s'hi presenten 29.251 aspirants que s'han examinat en 28 municipis. A Catalunya hi ha 1.843 aspirants a medicina, 418 a infermeria, 73 a biologia, 101 a farmàcia, 490 a psicologia, 9 a química i 8 a física. Tot i que en principi s'havia d'entrar de forma escalonada, a alguns centres, com la Facultat d'Economia i Empresa, els estudiants han entrat tots alhora.

A l'interior els aspirants han seguit totes les mesures de seguretat. Tot i que la mascareta era obligatòria, molts d'ells se l'han hagut d'abaixar momentàniament per tal que els responsables de les meses poguessin certificar que eren ells. A les aules els alumnes s'han distribuït perquè estiguessin a dos metres de distància. Com que les proves s'han allargat fins a cinc hores, els aspirants podien menjar i veure aigua.

Tot i que majoritàriament les proves han començat a l'hora prevista, a les quatre de la tarda, alguns estudiants s'han queixat a través de les xarxes socials que a centres com la Facultat d'Economia i Empresa de la UB ho han fet amb retard.

Malgrat que molts dels aspirants a les proves fa anys que es preparen per a aquest dia, alguns han arribat tard i no han pogut fer la prova. També s'han viscut moltes corredisses pels passadissos d'estudiants que no trobaven l'aula on havien de fer l'examen.

Abans de començar les proves, a les portes de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (UB) s'han concentrat familiars, amics i mascotes que volien donar suport anímic als aspirants. Les proves d'accés a la Formació Sanitària Especialitzada han constat de 175 preguntes i 10 de reserva, per això els aspirants han vingut preparats amb bolígrafs de recanvi.