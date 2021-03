Illa retreu a Aragonès que sigui «ostatge» dels «antisistema»

El líder del PSC, Salvador Illa, va retreure al candidat a la investidura, Pere Aragonès, que sigui «ostatge» dels antisistema i va considerar que es va cenyir a reproduir el programa de la CUP.

El candidat socialista va qualificar el pla de Govern d'Aragonès de «decebedor» i el va considerar com una «esmena a la totalitat» de les presidències de Carles Puigdemont i de Quim Torra. Illa va assegurar que treballarà per «un projecte de govern alternatiu» i es va oferir a fer costat a Aragonès per fer un pacte per la salut i per impulsar la taula de diàleg amb l'Estat. En canvi, va criticar que es comprometi a una qüestió de confiança en dos anys i ho va qualificar de «tret al peu».

Illa va afirmar que el moment actual és «greu, complex i difícil» i va preguntar a Aragonès què ha de passar perquè el Govern centri les energies a fer front al virus i recuperar l'economia. I és que, segons el dirigent socialista, l'executiu «no està en el que ha d'estar».