L'alemany Kämna aprofita el descens des de Montserrat

L'alemany Lennard Kämna, del Bora, va aprofitar l'aturada del grup d'escapats en el qual es trobava per atacar baixant de Montserrat i guanyar la cinquena etapa de la Volta, que es va acabar a l'aparcament de davant del Nou Congost de Manresa. Kämna, de 24 anys i guanyador d'una etapa de l'últim Tour, és un ciclista insistent i tenaç, que ja ho havia intentat en la primera etapa d'aquesta cursa, amb sortida i arribada a Calella. Ahir, va ser el millor d'una nombrosa fugida de quaranta ciclistes i va inscriure el seu nom com a vencedor parcial.

En l'escapada del dia hi havia corredors de molt pes, com el català del Movistar Marc Soler, el neerlandès Steven Kruijswijk o el colombià Rigoberto Urán, a part de l'irlandès Dan Martin, especialista en arribades. L'equip Ineos, que té els tres primers de la classificació general, va deixar que els fugits seguissin la seva aventura controlant-los a distància i sense patir gaire per atrapar-los.

De fet, les coses segueixen igual i l'anglès Adam Yates manté una distància de seguretat sobre els seus companys, l'australià Richie Porte i el gal·lès Geraint Thomas. Avui, penúltima etapa, entre Tarragona i Mataró, amb dues dificultats de tercera categoria.