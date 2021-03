L'Rt puja a 1,10 i el risc de rebrot a 226

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja a 1,10, una centèsima més, mentre que el risc de rebrot també s'incrementa, ho fa en nou punts, fins a 226, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment puja i passa de 200,09 a 206,45. S'han declarat 1.739 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total 548.879. El 5,29% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Salut ha actualitzat la xifra de morts després d'un dia sense fer-ho i s'han notificat 31 morts més, per un total de 21.238 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.318 pacients ingressats als hospitals, 68 menys, i 394 persones a l'UCI, 6 menys que fa 24 hores.