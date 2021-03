Malestar a l'Atenció Primària per l'estratègia de vacunació de Salut

A l'atenció primària es respira malestar per la nova estratègia de vacunació massiva del Departament de Salut amb citació per SMS, un sistema que a més perilla pels retards en els lliuraments de dosis quan encara hi ha baixos percentatges d'immunització entre els més grans. En un comunicat conjunt, FoCAP, Rebel·lió Atenció Primària, CAMFiC i AIFiCC han criticat l'estratègia «unilateral» i poc «equitativa» de vacunació de Salut amb SMS i administracions de dosis en grans espais. Denuncien que en les primeres 48 hores d'aquest sistema hi ha hagut «sobrecàrrega i col·lapse de centraletes telefòniques dels CAP», a més de visites presencials de persones demanant informació i ajuda per la confusió que ha generat un procediment de cita prèvia, del qual, subratllen, no s'havia informat als professionals de la primària.