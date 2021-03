Olesa quadruplica la velocitat de contagi en l'última setmana a les portes de Pasqua

La velocitat de transmissió de la covid s'ha disparat a Olesa en la darrera setmana. Segons el portal de Salut dadescovid.cat, la velocitat de contagi a la ciutat ahir era de 2,27, quatre vegades més alt que la setmana anterior, quan marcava 0,58.

La xifra actual en relació amb la velocitat de contagi és més del doble que la del conjunt de Catalunya, que ahir se situava en 1,09. Pel que fa al risc de rebrot, també experimenta una tendència creixent a Olesa, si bé en aquest cas es manté en un nivell molt similar a la mitjana de Catalunya. Segons el mateix portal de Salut, la diferència actual és mínima, tenint en compte que se situa en 219 a Olesa i en 217 en el conjunt de Catalunya. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament fa una crida a la ciutadania a extremar les mesures de prevenció.

Fonts municipals també informaven ahir del 3,14% de PCR positives, i d'una mitjana d'edat de persones infectades per covid de 33 anys. Són dades complementades pel CAP Olesa, on de l'1 al 24 de març es van realitzar 706 proves PCR, de les quals 30 van ser positives, i es van fer 543 testos d'antígens amb un resultat de 26 positius.

Pel que fa a les residències del poble, cinc són verdes i una vermella, segons la classificació que en fa la Generalitat. Tanmateix, la vermella no per cap cas positiu sinó per un nou ingrés, que fa que ja es classifiqui com a vermella. I quant a les escoles i instituts del municipi, en aquests moments hi ha vuit grups confinats de diferents centres de la població.

Més vacunacions

El portal dadescovid.cat també indica que 2.410 persones ja han rebut la primera dosi de la vacuna contra la covid-19, i 1.229 persones la segona dosi.

En aquest sentit, i segons el director del CAP Olesa, Carles Martí, de les poc més de 1.200 persones que hi ha a Olesa dins el col·lectiu de majors de 80 anys (sense comptar interns de residències, que s'havien vacunat prèviament), ja han rebut la segona dosi més de 800. De fet, les previsions són que l'1 d'abril ja hagin rebut les dues dosis totes les persones de més de 80 anys i persones dependents de grau 1, 2 i 3 i els seus cuidadors.