Pugen a 953 els grups escolars confinats (+23) i a 22.540 les persones en quarantena (+318)

Els grups escolars confinats per covid-19 són 953, 23 més que en el darrer balanç, segons dades del Departament d'Educació. Representen l'1,32% dels aproximadament 72.000 grups. Hi ha 22.540 persones confinades, 318 més que en el darrer balanç: 21.368 alumnes (+263), 1.073 docents i personal d'administració i serveis (+38) i 99 de personal extern (+17). Els positius acumulats són 61.556, 298 més que en el balanç anterior. Es registren 2.041 positius als centres educatius en els darrers deu dies. Hi ha quatre centres tancats, dos més en les darreres 24 hores, al Barcelonès, Osona, l'Alt Penedès i Segrià que representa un 0,08% del total. A més, hi ha 630 centres amb algun grup confinat, l'12,34% dels 5.104 centres.

El dos centres tancats són la llar d'infants privada 'Los Angeles' de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), l'escola Llevant-ZER Gavarresa d'Oristà (Osona), la llar d'infants de Lavern, a Subirats (Alt Penedès) i la llar d'infants Els Tabolets d'Aitona (Segrià).