La regió central ja té el 60% dels mòduls de reforç per a l'atenció primària als CAP

La instal·lació de mòduls de reforç als CAP de la Catalunya Central com a annexos per fer front a l'augment de l'activitat que ha comportat la covid ja ha superat el seu equador amb 8 dels 14 que hi ha previstos en aquest primer semestre. Els dos últims s'han posat aquesta mateixa setmana a Moià i a Sant Joan de Vilatorrada, i també se n'ha estrenat un, el del CAP Osona de Vic, que de moment és l'únic que ha obert portes, en espera que en els propers dies també ho faci el del CAP Anoia.

Els mòduls es van començar a instal·lar a la Regió Sanitària de la Catalunya Central el mes de febrer passat, i de moment ja s'ha cobert el 60% de tot el paquet que hi ha previst. Els darrers que s'han posat són els de Sant Joan de Vilatorrada i el de Moià en un desplegament ampli que preveu donar cobertura pet tot el territori. En total es preveuen instal·lar en el decurs d'aquest primer semestre de l'any fins a 14 mòduls i a hores d'ara ja n'hi ha un total de 8 sobre el terreny. A més d'aquests dos últims també hi ha mòduls instal·lats a Calaf i a Santa Margarida de Montbui, a l'Anoia; un al Bages, a Sant Fruitós; i un altre a Puig-reig, al Berguedà. D'aquesta manera, a la Regió Sanitària de la Catalunya Central ara quedaran pendents els mòduls de Torelló, Vilanova del Camí, Navarcles, Sallent, Santpedor i Gironella.

La instal·lació de cadascun d'aquests mòduls comporta l'ús d'una grua amb peces prefabricades portàtils que s'instal·len el mateix dia al costat del CAP. Després, un cop instal·lats, cal fer-ne les instal·lacions de subministraments i posar el mobiliari necessari per a la seva obertura. Els mòduls són espais situats com a annexos dels centres d'atenció primària i tenen com a objectiu desenvolupar l'activitat covid i no covid en circuits diferenciats, de manera que, allà on el CAP no ho permetia per dimensions, el nou espai adjacent permetrà atendre de manera diferenciada els casos sospitosos de covid.

El primer, en marxa

Mentre va instal·lant els mòduls, el CatSalut també els anirà posant en funcionament a mesura que estiguin del tot a punt.

Es tracta del mòdul del CAP Osona, a Vic, i de cara a la setmana que ve es preveu que també obri les portes el del CAP Anoia. A partir d'aquí aniran obrint portes tota la resta fins a completar els 14 que hi haurà instal·lats en total al conjunt del territori de la regió sanitària central fins al juny. Amb la seva posada en marxa es tancarà un procés de gestió encetat ja fa uns mesos, i que ha implicat els ajuntaments, l'ICS Catalunya Central, liderats per un projecte de CatSalut, amb l'objectiu de millorar l'atenció primària en aquests moments de pandèmia.

I és que el desplegament de mòduls s'emmarca en el Pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària, amb l'objectiu d'oferir més espai i confort a la ciutadana i crear circuits diferenciats entre covid i no covid. El pla vol millorar l'accessibilitat i els processos, com també augmentar la resolució i atendre bé la cronicitat.

Uns espais funcionals

Els mòduls instal·lats fins ara són el model L, de 45 metres quadrats coberts i 15 metres quadrats més en forma de pèrgola a l'exterior, que farà les funcions d'espai d'espera per als usuaris. A l'interior hi ha un espai d'atenció per a pa- cients amb problemes respiratoris, dues unitats per poder fer les proves PCR i també un d'atenció al pacient.

Pel que fa a l'àmbit tècnic, els nous mòduls disposaran de l'equipament mèdic necessari i també del mobiliari per poder fer les funcions previstes. La posada en marxa de cadascun dels mòduls instal·lats és d'un termini mitjà d'entre dues i tres setmanes.

Aquests mòduls estan destinats a instal·lar-se en espais de titularitat del Departament de Salut o bé de titularitat municipal, a partir de la col·laboració entre el mateix Departament i els diferents ajuntaments. Actualment es treballa amb la idea que la permanència d'aquests mòduls serà d'entre dos i quatre anys, en funció de les necessitats que tingui cada centre.