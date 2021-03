Al mal temps, bons pollastres

Niu Verd és una empresa familiar de Sant Feliu Sasserra dedicada a la cria de pollastres ecològics de pagès on les aus fan la seva creixença en una finca envoltada de boscos d'alzina. I un any després de l'impacte del coronavirus a Catalunya, és un dels exemples de com, davant la situació d'excepcionalitat que ha generat la pandèmia durant aquests últims dotze mesos, ha calgut mostrar capacitat de reacció i adaptació per tirar endavant. En el seu cas, no només per subsistir, sinó fins i tot per enfortir-se i créixer lleugerament, empesos precisament pel vent de l'adversitat.

En el moment de l'arribada del coronavirus a Catalunya la producció de pollastre d'aquesta finca anava destinada directament i de manera exclusiva a menjadors de quatre centres escolars: la Joviat de Manresa, dues llars d'infants de Sabadell i l'escola Rius i Taulet de Barcelona. A més, els va agafar, a l'inici del 2020, en un moment de creixement, segons explica la responsable de Niu Verd, Judith Saus, «perquè, tot i adreçar-nos en aquell moment només a escoles, estàvem en un procés d'anar augmentant de mica en mica les casetes fins a la capacitat màxima, que són els aproximadament 1.500 que tenim cada tres mesos, amb la rotació de criança que tenim establerta que és d'uns 450 pollastres al mes. Just abans de la pandèmia havíem fet l'aposta de créixer, i ens vam trobar que ho teníem en marxa just quan hi ha hagut l'aturada pel confinament».

El 13 de març del 2020 van topar de ple amb el tancament sobtat i total dels centres educatius, que ja no van tornar a reobrir les seves aules el curs passat (només el juny, de manera testimonial). En el moment que es va ordenar aquell tancament, Niu Verd tenia una remesa de 150 pollastres a punt per sortir i encomanats per les escoles a les quals habitualment serveix. I de sobte es va trobar que no tenien sortida, tot i que els centres es van mostrar disposats a assumir-ne una part. I el mateix passava amb els previstos per a l'últim trimestre, dels quals ja se n'havia començat la criança.

Pràcticament el mateix dia que es feia efectiu el tancament, van enviar un missatge de whatsapp a una quinzena o vintena d'amistats en què explicaven que, «a causa del confinament pel coronavirus, hem de buscar altres xarxes de proximitat», i oferien a particulars la possibilitat de comprar «un bon pollastre de pagès» per a potencials clients del Bages, Osona o Lluçanès, portat a casa o a un punt de recollida. El missatge es va escampar, i en qüestió d'un parell de dies van trobar compradors per als 150 pollastres i encara van quedar per servir unes 250 peticions més, de persones a les quals es van oferir per a la propera remesa.

Un any després d'aquella situació, l'empresa familiar segueix plenament activa i, com a conseqüència de la pandèmia, ha aconseguit créixer. «Ha estat i és una lluita diària, però sí que és veritat que amb la situació sobtada que ens va generar la pandèmia ens vam obrir al canal dels particulars i ho mantenim, i se'ns han quedat una bona part dels clients que ens van conèixer a partir del que va passar fa un any. En aquell moment la gent es va bolcar moltíssim a comprar els nostres pollastres, i una part ha tornat de mica en mica al consum anterior i no ha continuat, però hi ha una part significativa que sí, i que des del confinament compren els nostres pollastres amb una periodicitat molt fixa», explica Judith Saus, que admet que «la realitat és que per la necessitat de trobar un nou mercat per a la criança que teníem vam obrir-nos i van contactar amb un nou públic, una bona part del qual segueix sent client». Un comprador de l'àrea del Bages, Lluçanès i Osona, que és l'entorn amb el qual treballen.

Saus detalla que, «si comparem amb el gener del 2020, hem crescut uns 100 pollastres al mes. Aquell creixement estava pensat només per a les escoles, però li vam haver d'acabar donant sortida amb els particulars». Subratlla que els ha requerit un gran esforç: «Hem hagut de traçar tota la distribució logística, i això té els seus costos. Perquè amb les escoles és una distribució molt concentrada, ja que vas a uns únics clients que et fan comandes grans. És molt més senzilla». L'obertura al mercat particular també els ha forçat a esmolar l'enginy i oferir propostes engrescadores: «vam idear un producte nou per les festes de Nadal, un pack regal, que vam treballar amb un restaurant molt proper a nosaltres com és Cal Trumfo, que constava d'una recepta que incloïa el nostre pollastre, un brou que també hem començat a fer i les espècies per poder cuinar aquell pollastre a casa. De fet, va tenir molt bona acollida i en vam arribar a vendre un centenar. Són fils que hem anat tibant».