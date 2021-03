El cap del canal de Suez admet que no sap quan es podrà desbloquejar

El cap de l'Autoritat del canal de Suez, l'almirall Osama Rabie, va explicar ahir en la seva primera compareixença davant la premsa que no pot assegurar quan es podrà desbloquejar aquesta important via marítima entre el Mediterrani i el mar Roig, taponada des deldia 23 pel vaixell portacontenidors Ever Given, de 400 metres d'eslora (l'opera la companyia taiwanesa Evergreen).

Una quinzena de remolcadors intenten reflotar el portacontenidors gegant. L'empresa holandesa encarregada de les maniobres per desencallar-lo espera redreçar-lo la setmana que ve. Osama Rabie s'ha mostrat confiat que els 14 remolcadors que des de divendres intenten arrossegar-lo aconseguiran finalment moure'l. Però tot depèn, ha dit, que la marea sigui favorable.

El responsable del canal de Suez no va voler concretar quina va ser la causa de l'accident. Va explicar que en el moment que el portacontenidors va embarrancar, al tram sud del canal hi havia una tempesta de vent i sorra que reduïa la visibilitat, però «no va ser la causa principal», va dir. Va afegir que hi podrien haver altres causes, «com una errada tècnica o humana, però que no es pot determinar abans de les investigacions».

L'almirall Osama Rabie va explicar que després de retirar la sorra de la riba del canal on hi ha encallat el portacontenidors i excavar per augmentar la profunditat del canal, l'opció principal és arrossegar el gran vaixell de càrrega. Aquesta maniobra és lenta i complexa. Per reflotar el vaixell s'haurien d'extreure unes 20.000 metres cúbics de sorra. Egipte hi ha enviat dues dragues i quatre excavadores. També els 14 remolcadors que empenyen el vaixell per moure'l.

Una altra alternativa seria retirar la càrrega i el combustible de l'Ever Given. Pesa unes 200.000 tones i transporta 18.300 contenidors de grans dimensions. L'operació per reduir amb grues el pes del vaixell és pràcticament inviable per qüestions de logística i seguretat.