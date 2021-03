«La gent té necessitat de fer activitats esportives fora»

Dirigeix classes a l'aire lliure des de fa aproximadament un any, i s'entrena amb una nova modalitat esportiva, l'Animal flow. Assegura que la gent fa classes fora perquè té la necessitat d'estar a l'aire lliure.

Quan va començar a dirigir classes a l'exterior?

Després del confinament domiciliari, l'any passat. Anàvem cada dia al Congost, però quan els gimnasos van reobrir, molts se n'hi van tornar. Però jo ho vaig mantenir.

Això vol dir que hi ha demanda.

Jo faig una modalitat d'activitat física que s'anomena Animal flow, en què cada persona utilitza el seu propi pes en l'entrenament i s'imita el moviment dels animals, i integra disciplines com el ioga i la capoeira. Actualment hi vaig un dia la setmana, però la intenció és ampliar-ho a dos perquè hi ha demanda i hi ha gent que diu que ho vol fer dos dies. Amb aquests exercicis s'utilitza molt la força i la flexibilitat.

Li sembla que hi ha gent que ara prefereix fer activitat esportiva fora abans que al gimnàs?

Hi ha gent que diu que prefereix fer la sessió esportiva fora perquè no s'ha de posar la mascareta. A l'aire lliure es pot treballar tant o més que en el gimnàs, i el bon temps afavoreix l'activitat física a fora. A part, hi ha gent que és fidel a un monitor, vol continuar amb ell i, fins i tot, hi porta amics.

Diuen que l'ambient de les classes és diferent al dels centres esportius.

És que avui dia, amb la pandèmia, la gent té necessitat de fer activitats a l'aire lliure i passar-s'ho bé. He observat que les classes a l'exterior són més alegres. Tot i anar a suar i acabar cansat, es gaudeix de la classe, i molts sociabilitzen perquè després xerren i els grups creen vincles entre ells.