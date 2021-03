El nou repunt de casos es deixa notar als hospitals

Catalunya central: 13 ingressats més (168)

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 41.683 casos acumulats confirmats per PCR o tests d'antígens, 126 més que en les últimes hores. La xifra s'eleva a 45.424 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.279 persones en aquesta regió (ídem).

El risc de rebrot puja tres punts a 359, per sota dels 377 de la setmana anterior. La taxa de reproducció del virus puja una centèsima, fins a l'1,02, per sota que la setmana de l'11 al 17 de març, quan estava a 1,09. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 172 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 348.

La regió té 168 pacients ingressats actualment, 13 més que en el balanç anterior.