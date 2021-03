Pere Aragonès creu que «hi ha temps per arribar a un bon acord»

El vicepresident en funcions i candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que «hi ha temps per arribar a un bon acord» amb JxCat. «Seguim treballant, seguirem treballant des d'ara fins dimarts, per part nostra no serà», ha dit Aragonès a la sortida de la presentació del llibre Escrivim el futur amb tinta lila, de Carme Forcadell. El vicepresident hi ha assistit l'endemà que no fos investit president de la Generalitat en primera volta. Estava previst que a l'acte també hi assistís la portaveu d'ERC i membre de l'equip negociador, Marta Vilalta, però finalment no hi va anar.

Aragonès va seguir des de primera fila de la llibreria Byron de Barcelona la presentació del llibre de Forcadell. A l'acte també hi van assistir l'expresident del Parlament Roger Torrent i la diputada d'ERC Raquel Sans.

A la sortida de l'acte, Aragonès es va mostrar esperançat en poder arribar a un acord amb Junts per Catalunya abans de dimarts que permeti la seva investidura com a president de la Generalitat.

Conselleria de Feminismes

Durant la presentació del seu llibre, Carme Forcadell va celebrar que Aragonès anunciés aquest divendres la creació d'una conselleria de Feminismes. Segons ella, això ajudarà a transformar la societat però també a «feminitzar» les presons. L'expresidenta va lamentar que el sistema penitenciari està pensat per homes i per a homes. A Escrivim el futur amb tinta lila Forcadell narra l'esforç per millorar la vida de les preses i l'aposta pel feminisme que ha traslladat als centres penitenciaris des que està condemnada per l'1-O.

Forcadell va tenir també un record pels seus companys presos de Lledoners i va lamentar un cop més la decisió de retirar-los el tercer grau.

L´Assemblea Nacional Catalana (ANC) aposta per «reformular» el Consell per la República per facilitar l'acord d'investidura de Pere Aragonès. L'entitat proposa «repensar l'organització interna» i buscar un «equilibri de forces» en el si d'aquesta organització.

L'ANC proposa constituir un nucli dirigent format per dos representants d'ERC, dos de Junts, un de la CUP-UNCPG, un d'Òmnium Cultural i un de l'Assemblea. «Aquesta nova fçormula pot ajudar el Consell per la República a reforçar el seu esperit fundacional i facilitar que reprengui el paper de punt de trobada del conjunt de l'independentisme i agafi impuls com a instrument de representació clau en la internacionalització de la causa catalana», apunta l'entitat. «I també per preparar el país per a una declaració d'independència efectiva, quan fracassi l'enèsim intent d'acord amb l'Estat espanyol per exercir l'autodeterminació», assenyala l'ANC, que també ha precisat que al voltant d'aquest ´nucli dur' del Consell per la República hi hauria una segona anella formada per altres organitzacions polítiques i entitats independentistes.

«L'objectiu és clar, pensar una organització on tinguin cabuda totes les sensibilitats de l'independentisme i que sigui percebut com a útil tant per als mateixos actors com per a la ciutadania», remarca l'Assemblea.