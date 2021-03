Salvador Illa afirma que està «a disposició» per liderar una alternativa

El president del grup parlamentari socialista, Salvador Illa, va afirmar que està «permanentment a disposició per construir i liderar una alternativa» que el converteixi en president de la Generalitat. «Vam assistir a una investidura fallida i, el que vull deixar clar, és que hi ha alternativa per no haver de repetir un fracàs», va dir Illa, que sosté que les intervencions al ple van evidenciar que la fórmula de Govern liderada per Pere Aragonès «solidesa, solidesa, no pot proporcionar».

El líder del PSC sosté que «no fa falta repetir un fracàs que ens ha portat a deu anys de decadència, empobrint Catalunya i desprestigiant les institucions». Amb tot, Illa reitera l'exclusió de Vox de qualsevol negociació.

Salvador Illa va lamentar que, sis setmanes després de les eleccions, Catalunya estigui sense Govern i havent viscut «una investidura fallida».