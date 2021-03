Sánchez no exclou pactes a Madrid més enllà de «la puresa esquerrana»

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha exclòs acords més enllà de Podem a la Comunitat de Madrid si amb això s'evita «que Madrid sigui ostatge de la dreta extrema i la ultradreta». Sánchez, a l'acte de presentació de la candidatura d'Ángel Gabilondo a la presidència de la comunitat, va deixar la porta oberta a pactes multicolor per als dos anys de legislatura que queden a la comunitat autònoma. En clara al·lusió a Podem, va advertir als socialistes: «Hi haurà partits que reclamen una certa puresa esquerrana absoluta, però avui a mi no em sembla que hi hagi un programa més progressista i valent que evitar que Madrid caigui en mans de la coalició ultra».

El líder del PSOE ha cridat els votants d'esquerra a conjurar-se contra la polarització i l'extremisme que detecta a la dreta: «Ja no és la foto de la plaça de Colón: el PP i Vox volen formar el Govern de la plaça de Colón el pròxim 4 de maig», va advertir.