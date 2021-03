El sector turístic europeu demana als estats mantenir els ajuts econòmics el 2022

El sector turístic europeu dona per perduda la Setmana Santa i s'aferra a la recuperació de la mobilitat a l'estiu per començar la seva recuperació. Després d'un any amb la mobilitat reduïda al màxim per frenar l'expansió de la covid-19, el sector turístic, un dels més afectats per la pandèmia i que representa el 10% del PIB europeu, veu amb esperança la possibilitat de reprendre la mobilitat en els pròxims mesos, però avisa que hi haurà empreses que «no sobreviuran» fins a l'estiu per manca de liquiditat. «Com més duri aquesta situació més alt és el risc que algunes companyies no puguin sobreviure fins que es reobri», ha remarcat Marie Audren, directora general de l'associació europea d'hotelers Hotrec.

Davant d' una Setmana Santa que tant hotelers com agències de viatges veuen amb «pessimisme», especialment perquè una setmana abans la majoria de països europeus han endurit les restriccions per l'augment de contagis de covid-19, la directora general d'Hotrec, associació que també representa sectors com el de la restauració, demana als estats que mantinguin el suport econòmic el 2022 perquè la recuperació serà «llarga».