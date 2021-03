El temor als espais tancats posa de moda les classes esportives a l'aire lliure

Peses a punt per muscular els bíceps, màrfegues per a abdominals i flexions, cons petis per córrer en un circuit i música de la pel·lícula Rocky per motivar i no afluixar l'exercici físic. Aquesta escena típica dels centres esportius es veu cada cop més, els darrers mesos, a l'aire lliure, en punts de Manresa, com els entorns de la FUB i el Congost, i de Berga, a prop de la font Negra, entre altres indrets de la Catalunya Central. Preparadors físics, alguns dels quals treballen en gimnasos, han començat a dirigir sessions a l'exterior davant la preferència de molts usuaris en temps de pandèmia per fer activitats en espais oberts.

«Hi havia persones habituades a anar al gimnàs que van demanar a preparadors físics si fèiem classes a l'exterior un cop van tancar els gimnasos per segona vegada», afirma Carles Jordà, que va començar a dirigir grups a l'exterior a principis d'any. Cada cop s'hi va animar més gent fins al punt de fer entrenament cinc dies la setmana, tot i que amb la reobertura dels gimnasos ara només en fa els divendres. Cal remarcar que els centres esportius segueixen exhaustivament la normativa antipandèmia i que, per tant, anar a fer-hi esport és segur. Fins i tot n'hi ha que fan classes en espais exteriors del gimnàs. Però hi ha usuaris que, donades les circumstàncies, s'han apuntat a fer-ne a l'aire lliure amb un entrenador.

Tot i que hi ha instructors d'activitat física que ja van començar a tenir grups quan la gent va poder a sortir al carrer, després del confinament total de l'any passat, l'eclosió de les classes de gimnàstica a l'aire lliure s'ha viscut en els darrers mesos i cada cop més persones s'hi estan interessant amb l'arribada del bon temps. «Els qui fan exercici físic al carrer no pateixen tant perquè poden mantenir millor les distàncies, en disposar de molt més espai, i respirem contínuament aire de fora. Per tant, no cal dur mascareta, i aquest és un punt molt important perquè dur-la, tot i no ser perjudicial, és incòmoda i impedeix rendir al màxim a l'hora de fer exercici físic», explica Jordà.

Fer excursions en bicicleta i sortir a córrer ja feia anys que estava de moda, sobretot amb l'arribada de la primavera, per l'expansió d'estils de vida saludable. Però cadascú ho feia pel seu compte i la novetat que es veu al carrer és que hi ha un preparador físic que dirigeix l'activitat de diversos grups. «Quan vaig començar, em vaig trobar persones que em van dir que necessiten un instructor que els marqui les pautes dels exercicis per entrenar-se millor», afirma el preparador.

Tendència a la Catalunya Central

Nat Montoya Mome és una instructora que, també, des del febrer dirigeix grups al carrer, a banda del seu treball en un centre esportiu de Manresa. «A l'inici vaig veure un dia, al Congost, que hi havia més grups dirigits per instructors que conec de la ciutat, i va ser quan vaig tenir clar que és una moda que ha arribat a la ciutat», destaca. Fins ara era més habitual veure grups de persones fent esport al carrer a ciutats grans, o de costa, com Barcelona. «Abans no era gens habitual veure les classes a l'aire lliure a Manresa», afegeix. Fa les classes al Congost perquè ja aprofiten les instal·lacions esportives que hi ha per fer els exercicis, tot i que ella hi porta material, com peses i gomes elàstiques.

Els entorns de la residència de la FUB es van convertir divendres al vespre en un gimnàs a l'aire lliure de diferents grups, que són reduïts, en no poder anar al Congost amb motiu del final d'etapa de la Volta ciclista. Alguns vianants que passejaven per la zona no podien evitar mirar com feien exercici i contemplar aquesta nova estampa del paisatge urbà de la ciutat. La música motivadora també cridava l'atenció.

«Amb la pandèmia, preferim fer esport a fora abans que en un centre esportiu i ens ha agradat l'ambient que hi hem trobat. Ens sentim més lliures», expliquen Elsa Vilas i Alba Payàs, que no es coneixien i s'han fet amigues, amb altres companyes, arran de coincidir a la sessió esportiva. A més, a través d'una aplicació, la monitora segueix el desenvolupament dels seus alumnes i veu com progressen segons l'objectiu físic que s'han marcat.

Al Berguedà, l'avianès Marc Casamitjana ha muntat una Gym Truck, i a la furgoneta, a part de portar tot de material de gimnàs, penja un sac de boxa per a algunes de les activitats que proposa. «Feia temps que volia obrir un centre esportiu, i arran de la pandèmia se'm va ocórrer fer un gimnàs a l'aire lliure. Vaig comprar material tenint en compte el nombre de clients», explica Casamitjana, que el febrer va engegar el projecte, que també té la seva part nutricionista i el suport de la farmàcia Badia de Berga.

«A zones com Berga, on hi ha muntanya i un important entorn natural, hi ha gent amb ganes de fer classes a l'aire lliure i aquest servei és un punt més en aquest afany de moltes persones que volen fer activitats esportives a fora», afegeix. Divendres a la tarda es va desplaçar a prop de la font Negra i s'hi va trobar Isabel Salas i Tere Serret, dues veïnes de Berga que tenen clar que ara no pensen tornar al gimnàs perquè han descobert que els agrada més fer esport a la natura.