El timó i les hèlixs de l'Ever Given, que bloqueja el canal de Suez, ja estan alliberats

Els equips de salvament han aconseguit alliberar el timó i les hèlixs de l'Ever Given, el portacontenidors encallat al canal de Suez, ha informat aquest diumenge una de les empreses que opera al pas, mentre l'autoritat gestora de la via marítima va indicar que continuen dragant terra per alliberar el casc.

En la nit de dissabte a diumenge va fracassar un nou intent de reflotar el vaixell aprofitant la marea alta, però "aquest matí es va informar que el timó i les hèlixs estaven alliberades", ha indicat en la seva pàgina web la firma de serveis marítims Gulf Agency Company (GAC), amb seu a Dubai i que opera al canal.

No obstant això, GAC, que va citar a l'Autoritat de Canal de Suez, va assegurar que "la proa del vaixell està encara enfonsada a la riba de l canal" i que s'havia produït un "lleuger moviment lateral".

Per la seva banda l'Autoritat de Canal va emetre un comunicat en el qual no feia referència a aquests avenços i assenyalava que, segons el seu cap, Ossama Rabie, s'havien dragat ja 27.000 metres cúbics de sorra de la part de la riba en la qual està encallada la proa de l'embarcació, arribant a una profunditat de 18 metres.

Rabie va afirmar que continuarien els treballs per desencallar l'Ever Given les 24 hores del dia i que es realitzarien "treballs de dragatge durant el dia i maniobres de tracció de l'Ever Given per part dels remolcadors en els moments compatibles amb condicions de les marees".

12 remolcadors participen en els intents per reflotar el vaixell



Segons Rabie, estan participant 12 remolcadors en els intents per reflotar el vaixell, un gegantí portacontenidors de 400 metres d'eslora i una capacitat de càrrega de 224.000 tones, i que estava prevista l'arribada d'altres dos.

Tant GAC com Leth Agències, una altra firma especialitzada en serveis logístics en canals i estrets, van assegurar que al voltant de les 16:00 hores locals (14:00 GMT) estava previst un nou intent de moure el vaixell per part dels remolcadors, coincidint amb la pujada de la marea.

Mentrestant, se segueixen acumulant vaixells a les dues entrades de canal, tant al Mar Roig com a la Mediterrània, tot esperant el seu desbloqueig i, encara que algunes naus ja han desviat les seves rutes per circumval·lar Àfrica, d'acord amb Lefh Agencies, al matí de diumenge ja sumaven 327.

Aquesta xifra incloïa 134 a Port Said, a la Mediterrània, 151 a Suez, al Mar Roig, i 42 al Gran Llac que hi ha al tram intermedi de canal.

L'Autoritat de Canal de Suez havia assegurat divendres que per llavors els treballs per desencallar l'Ever Given havien avançat un 87%, tot i que dissabte en una roda de premsa Rabie va admetre que no podia estimar quan estaria alliberat aquest pas pel qual passa el 10% del comerç a nivell mundial i el 25% dels contenidors de mercaderies.