Troben un cadàver surant al mar a Tarragona

Un remolcador ha trobat cap a les 9.00 hores d'aquest diumenge un cadàver surant a prop de la plataforma petrolífera Casablanca, a Tarragona, segons han avançat alguns diaris de la zona i han confirmat fonts de la Guàrdia Civil a l'ACN. El cos portava un vestit de neoprè i es treballa amb la hipòtesi que pugui ser el del windsurfista que va desaparèixer a Cambrils el diumenge 14 de març. La Guàrdia Civil ha activat la seva patrullera marítima i també ho ha fet Salvament Marítim. El cos ha estat traslladat cap al migdia al port de Tarragona, on hi ha policia judicial per fer l'aixecament del cadàver i l'autòpsia.