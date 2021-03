Birmània plora els seus morts després del dia més sagnant des del cop militar

Birmània es va aixecar ahir de dol, l'endemà de la pitjor repressió des del cop d'estat, encara que això no va impedir que molts tornessin a sortir a protestar contra els militars que van prendre el poder el dia 1 de febrer.

El recompte de morts ahir oscil·lava entre els 90 i els 113 a causa dels trets dels soldats i la policia, que dissabte es van acarnissar contra els manifestants amb una violència indiscriminada en la qual van assassinar almenys sis menors d'entre 10 i 16 anys.

El nombre de morts total des del cop supera els 460 en un ambient de terror en el qual els uniformats disparen i torturen civils desarmats diàriament.

No obstant això, els birmans van tornar a protestar ahir, encara que en marxes menys multitudinàries que el dia anterior, a ciutats com Rangun, Monywa, Myinchan, Magway i Hapakant, situades en diferents regions i estats del país, segons van informar els mitjans locals i grups d'activistes en les xarxes socials.

A Monywa, les forces de seguretat van matar un home no identificat i una infermera de 21 anys, que va rebre un tret al cap quan estava atenent ferits per les bales dels uniformats, va indicar el mitjà Myanmar Now.

A més, almenys dues persones van resultar ferides a causa d'una bomba de fragmentació llançada suposadament per les forces de seguretat a Rangun, la ciutat més gran del país, segons el grup dissident Myanmar Spring Revolution.