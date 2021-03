La Catalunya Central manté elevat el risc de rebrot, que es dispara al Moianès

La regió sanitària de la Catalunya Central continua amb un dels índexs més elevats de tot el territori pel que fa al risc de rebrot, que ahir pujava tres punts respecte i se situava a 359, molt per sobre de la mitjana catalana, que ara és de 234 punts. L'indicador es manté disparat al Moianès seguint la tendència a l'alça de la darrera setmana, i ahir ja marcava 677 punts.

El risc de rebrot al Moianès s'ha multiplicat per sis en els darrers set dies, i ara és la cinquena comarca amb l'indicador més elevat de tot Catalunya, si bé s'ha de tenir en compte que al ser un territori poc poblat, fa que uns pocs casos de seguida disparin aquesta xifra. Però Osona se situa molt a prop, amb 519 punts, i també l'Anoia i el Bages, amb més de 320. De fet, al Bages aquest indicador s'ha estancat amb petites oscil·lacions durant el darrer mes, mentre que a l'Anoia ahir va experimentar un lleuger descens, però el risc de rebrot és ara 100 punts més alt que fa una setmana.

A la regió sanitària de la Catalunya Central, només el Berguedà i el Solsonès tenen un risc de rebrot per sota de la mitjana catalana, i amb una tendència a la baixa. Dins l'àmbit de Regió7, la Cerdanya i l'Alt Urgell es troben en una posició intermèdia, amb 266 i 251 punts respectivament..

El Solsonès és l'excepció a la mala situació en què es troba, en general, la regió sanitària de la Catalunya Central, i és la comarca a la cua de tot Catalunya tant pel que fa al risc de rebrot (que és molt baix, amb tan sols 17 punts), com a la velocitat de contagi (la Rt), que ahir era de 0,31. Unes xifres que contrasten amb el Moianès, que novament és la comarca que la Catalunya Central que té més elevada la velocitat de propagació, i la segona de tot Catalunya. Moianès i Pallars Sobirà són les úniques que tenen una Rt per sobre de 3 (al Moianès és de 3,01), quan a Catalunya se situava ahir a 1,11.

Tret del Moianès, la Rt no presenta una situació tan complicada en el conjunt de la Catalunya Central, on la majoria de comarques tenen un índex més bais que Catalunya. On també es manté elevat és a la Cerdanya, amb 1,98 punts.

Hi ha 13 ingressats més

A banda d'aquests indicadors, les últimes dades sobre la pandèmia facilitades ahir pel departament de Salut, indicaven que a la regió sanitària de la Catalunya Central hi havia 13 persones més ingressades que el dia anterior (168 en total).

Per altra banda, es van confirmar 41.683 casos acumulats per PCR o testos d'antígens, 126 més que en les últimes hores, i la xifra s'eleva fins a 45.424 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.279 persones en aquesta regió sanitària.