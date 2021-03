Els comuns demanen a Aragonès que «miri cap a l'esquerra» si fracassa la seva investidura

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha demanat al coordinador nacional d'ERC i candidat a president de la Generalitat, Pere Aragonès, que "miri cap a l'esquerra" si, com de moment és previsible, fracassa el seu intent d'investidura. En una roda de premsa aquest dilluns, Mena ha tornat a plantejar la formació d'un Govern d'esquerres amb els vots dels republicans, En Comú Podem i el PSC. "Hi ha una alternativa possible que no passa pel bloqueig de JxCat", ha assegurat. Ara bé, per tal que fructifiqui aquesta operació, ha reclamat "generositat" als socialistes perquè "aquesta proposta és la que podrà desbloquejar la situació política a Catalunya".

El també diputat al Congrés ha explicat que mantindran el vot contrari a investir Aragonès demà dimarts al Parlament perquè el candidat "no ha canviat la seva estratègia", que busca el suport de JxCat. Així mateix, ha revelat que no hi ha hagut contactes entre el seu partit i ERC durant el cap de setmana.

Mena ha criticat que ERC aposti per incloure el partit de Carles Puigdemont a l'acord que ja ha tancat amb la CUP perquè "JxCat treballarà en contra de les propostes socials", ha dit. Als comuns, moltes de les propostes del pacte amb els anticapitalistes "sonen bé", però creuen que no es podran aplicar si JxCat és al Govern. "És un acord poc creïble", ha insistit.

Sobre la negativa de JxCat de facilitar la investidura d'Aragonès –divendres es van abstenir i demà dimarts faran el mateix si no hi ha canvis–, el portaveu dels comuns ha lamentat que sigui aquesta formació la que "marqui el camí". "JxCat està actuant com una criatura que s'emporta les joguines i no permet que ningú més hi pugui participar", ha afegit.