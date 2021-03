Sense confinament, el Pedraforca emergeix com a símbol excursionista

Si fins fa pocs dies l'entorn del Pedrafoca era buit per les restriccions de la covid, ahir l'emblemàtic massís ubicat a Saldes, al Berguedà, va rebre una elevada afluència de visitants. A mig matí, més d'una vuitantena de vehicles atapeïen l'aparcament del mirador del Gresolet, des d'on grupets d'excursionistes iniciaven les rutes: els més experimentats s'atrevien a pujar el Pedraforca, alguns optaven per fer el cim de Comabona, i altres es dissenyaven un recorregut a mida per la zona.

El dia - assolellat, serè i amb temperatura agradable- convidava a fer una excursió a la muntanya, i el Pedraforca és un indret que atrau visitants d'arreu del país. Així ho corroborava Jordi Gallardo, guarda del refugi Lluís Estasen: «És un reclam per a molta gent». El desconfinament comarcal i l'arribada de la primavera ha estat una motivació per als amants del senderisme i l'oci de muntanya. És el cas de Núria Marín, de Badalona, i d'Albert Rosado i Joan Gorina, de Granollers, tres amics excursionistes que ahir van matinar amb la intenció de pujar al Pedraforca. Ho van intentar, sense èxit. «No anem preparats i hem hagut de fer marxa enrere», explicava Núria Marín. «La nostra idea era pujar fins al cim, però abans d'arribar al coll de Verdet hem vist clar que la neu, i sobretot el gel, no ho fan viable sense grampons ni piolet».

Calia anar ben equipats i no tothom ho havia previst. Aquests tres amics no eren els únics que giraven cua i deixaven la fita per a un altre dia. El gel complicava les coses pel coll de Verdet i la millor opció, en tot cas, era pujar i baixar el Pedraforca per la tartera. Aquestes eren les indicacions que donava el guarda del refugi, que explicava que els més preparats havien sortit entre 2/4 de 8 i les 8 del matí i era previst que triguessin entre cinc i set hores entre pujar i baixar.

Aspectes bàsics com mirar el temps, dur l'equipament adequat, un mapa i planificar la ruta, haurien de ser indispensables, «i malauradament encara hi ha qui no ho fa», comentava Jordi Gallardo a l'entrada del refugi que aquest cap de setmana ha tornat a obrir portes. «Fins Dilluns de Pasqua tindrem obert cada dia, i després només els caps de setmana, perquè entre setmana no puja pràcticament ningú». Ahir, en canvi, la zona del refugi era lloc de pas o punt de parada de parelles, grups i famílies que feien senderisme.

Alguns descobrien per primera vegada paratges naturals entre Saldes i Gósol i altres repetien «enamorats d'aquest paisatge presidit pel Pedraforca!». Ho exclamava la família Jurado, de Barcelona, que amb ganes de «respirar aire pur» van sortir a primera hora del matí de la capital catalana en direcció al Berguedà. Coneixedors de l'alt Berguedà van triar una destinació que feia setmanes que no podien trepitjar: «Amb el confiament comarcal ens hem pogut moure poc, i ara ja teníem moltes ganes de muntanya i de gaudir de paisatges com aquests que envolten el Pedraforca».

El mirador de Gresolet era ahir un altre indret concorregut d'aquesta zona, amb famílies que gaudien d'unes vistes radiants i es feien les fotografies de rigor contemplant el Pedraforca des d'una cara que no és la dels pollegons característics. El mirador està ubicat a tocar del pàrquing d'accés a peu al refugi (15 minuts), on val a dir que al punt del migdia era complicat trobar una plaça d'aparcament buida. «No ens imaginàvem pas trobar tants cotxes, si no, haguéssim vingut més d'hora», afirmava una família de Sabadell allotjada en un dels càmpings de Saldes. En aquest cas, feien una excursió de descoberta. Altres en canvi, tot al contrari, coneixien perfectament el territori «però no ens en cansem mai», assegurava un matrimoni de Sant Julià de Cerdanyola, que iniciaven una caminada acompanyats del germà d'ell, veí de Vallcebre. «Farem una petita ruta per estirar les cames i agafar gana per dinar, aprofitant que fa un dia esplèndid», asseguraven.

«Que tothom pugui gaudir de la muntanya és molt positiu», segons el guarda del refugi, Jordi Gallardo, però «amb respecte», ha volgut ressaltar. Des del seu punt de vista, és una gran assignatura pendent promoure una millor sensibilització per la natura, per això fa una crida als visitants a evitar llençar deixalles a la muntanya.