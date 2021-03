Dos detinguts en les protestes per la sentència de l'1-O que van quedar absolts anuncien una querella contra els Mossos

Imatge d'un vídeo on un agent deté un manifestant l'octubre del 2019

Imatge d'un vídeo on un agent deté un manifestant l'octubre del 2019 | ACN

Dos manifestants detinguts l'octubre del 2019 pels Mossos d'Esquadra durant les protestes contra la sentència del procés i que han quedat absolts en sentència ferma han anunciat aquest dilluns que presentaran una querella contra diversos agents dels Mossos d'Esquadra. Solidaritat Perifèrica i Alerta Solidària han anunciat una querella contra un agent que "va llançar-se violentament" sobre un manifestant i els que van redactar l'atestat argumentant delictes contra la integritat moral, lesions i denúncia falsa. Els fets van passar després d'un acte de Ciutadans al barri Horta de Barcelona i es poden apreciar en un vídeo on s'observa el moment de les dues detencions.

Les entitats expliquen en un comunicat que la sentència del jutjat Penal número 13 de Barcelona del 19 d'octubre ja ha esdevingut ferma, i que per això els dos detinguts ara "passen a l'atac". Exposen que les imatges del vídeo "parlen per si soles mostrant el policia llençant-se sobre un manifestant que protestava pacíficament i que pateix la violenta detenció d'un agent de Mossos d'Esquadra que l'escomet per l'esquena, quan la manifestació finalitzava".

El 16 d'octubre del 2019 feia pocs dies que s'havia publicat la sentència de l'1-O i veïns d'Horta "protestaven pacíficament davant d'un acte provocatiu" de Ciutadans, indiquen. Consideren que "l'hostilitat va venir de la mà dels Mossos d'Esquadra que, un cop acabat l'acte espanyolista, els va obrir pas entre els antifeixistes, a cops de porra" i "molts" manifestants "van patir contusions i ferides" i un va anar a urgències. Afirmen que la sentència que ha absolt els dos manifestants "contradiu" la versió policial.