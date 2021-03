Eulàlia Reguant assegura que Catalunya «no mereix» unes noves eleccions

La portaveu de la CUP, Eulàlia Regeuant, va afirmar que Catalunya «no mereix unes noves eleccions». «Si algú vol noves eleccions, que ho expliqui», va dir en una entrevista a l'Ara. Per a Reguant, el que va passar divendres al Parlament va ser una «oportunitat perduda» perquè l'independentisme assolís un acord de governabilitat i per virar a polítiques d'esquerres.

«Una oportunitat perduda per culpa de Junts, i també dels comuns, que no han volgut apostar per aquest viratge a l'esquerra», va afegir. Va considerar que Junts ha actuat com qui perd un partit, «agafa la pilota i se la queda perquè ningú més pugui jugar». No entén perquè no hi ha acord quan ERC i Junts «porten anys governant junts» i han tingut temps per resoldre diferències.

Reguant va defensar que passades les eleccions es van obrir converses amb tots els partits independentistes i amb els Comuns i que s'ha assolit un acord amb ERC però que és «de mínims» i no un programa de Govern.