Per què és tan important el canal de Suez?

El bloqueig del canal de Suez després que el vaixell portacontenidors Ever Given hi quedés encallat no és només un accident del transport marítim. Per aquesta via d'uns 190 quilòmetres passa una part important de tot el comerç mundial. Una de les mercaderies de més importància és el petroli, la cotització del qual s'ha disparat davant el temor d'escassetat en el subministrament.

Què és el canal de Suez?

Construït entre el 1859 i el 1869 sota la batuta del francès Ferdinand de Lesseps, es tracta d'una via de pas artificial d'uns 190 quilòmetres que connecta el mar Mediterrani amb el mar Roig, amb una longitud que és de més del doble que la del canal de Panamà, per exemple, una altra de les grans dreceres del transport marítim mundial. El canal escurça el viatge entre l'Atlàntic Nord i l'oceà Índic o entre Europa i el sud d'Àsia. Es troba a l'istme de Suez, a Egipte, i divideix l'Àfrica i Àsia. Algunes rutes s'escurcen fins i tot més de 8.000 quilòmetres, en evitar haver de donar una volta a tot el continent d'Àfrica. L'any 2015, va finalitzar una polèmica ampliació del canal.

Quin transport pot passar-hi?

Aquesta via de peatge permet el pas de vaixells de fins a 20 metres o 240.000 tones de pes mort i una altura màxima de 68 metres per sobre del nivell de l'aigua. Les limitacions que imposa el canal egipci són menys restrictives que les del canal de Panamà, quelcom que havia portat aquest últim a quedar-se enrere en la pugna per convertir-se en la via preferida pels vaixells. En alguns casos, els vaixells s'han de descarregar per poder transitar-hi.

De qui és aquest tram?

El 1956, el president egipci, Gamal Abdel Nasser, va nacionalitzar el canal de Suez, fins llavors gestionat pel Regne Unit i França. Aquest acte va ser el preludi d'una crisi internacional que va suposar, tres mesos més tard, l'atac a Egipte per part d'Israel, França i el Regne Unit. Durant les guerres àrab-israelianes del 1967 i el 1973, el canal va patir diversos danys, tancaments, reparacions i posades en servei successius. Es calcula que cada dia el transiten una mitjana de 50 vaixells. Per tant, la xifra d'embarcacions que travessen el canal ha crescut considerablement en comparació amb els tres diaris que el creuaven el 1869. Al respecte, les autoritats egípcies tenen sobre la taula un projecte per doblar el trànsit del canal, fins a situar-lo en 100 vaixells al dia el 2023.

Per què és tan important?

El canal de Suez és una de les rutes comercials més utilitzades del món. L'autoritat que la gestiona assegura que a través d'aquesta via hi circula el 10% del comerç marítim internacional. Una part del transport més freqüent del canal és de petroli. Per aquesta via circula aproximadament entre el 2% i el 3% de l'oferta mundial de cru. És per aquest motiu que la cotització s'ha disparat a tot el món, tot i que dijous va començar a moderar-se. Tanmateix, l'impacte està sobre altres matèries primeres, quelcom que n'ha fet apujar el preu davant la preocupació de les empreses, que temen un augment de costos amb uns marges que ja tenen molt erosionats per l'efecte de la crisi econòmica causada per la pandèmia del coronavirus.