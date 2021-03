Reflotat parcialment el vaixell de càrrega encallat al canal de Suez

El vaixell 'Ever Given' ha sigut «reflotat parcialment» aquest dilluns després de sis dies encallat al canal de Suez, cosa que ha provocat la suspensió d'un dels passos marítims més importants del món, tot i que no és clar quan reobrirà, han informat firmes que ofereixen serveis logístics en canals i estrets.



«L''Ever Given' ha estat reflotat parcialment al canal de Suez», ha indicat la firma Leth Agencies, en publicar una foto satèl·lit del gegant portacontenidors, de bandera panamenya, que mostrava que s'havia mogut la popa de l'embarcació, una informació també difosa per la firma Inchcape, que ha afegit que el barco «està sent assegurat».





M/V EVER GIVEN has partially refloated in the #SuezCanal, pending official confirmation from Suez Canal Authority. pic.twitter.com/PQCn3K2fE6 — Leth Agencies (@AgenciesLeth) March 29, 2021

Aquest avenç s'ha produït després de l'inici d'unes maniobres d'arrossegament, amb 10 remolcadors i diverses dragues aprofitant la marea alta a trenc d'alba d'aquest dilluns, anunciat per l'Autoritat del Canal de Suez en el seu compte de Facebook, tot i que fins al moment no ha confirmat la informació que hagi sigut reflotat parcialment.Es desconeix quan el vaixell serà alliberat per complet, en una setmana en què les autoritats s'han mostrar optimistes per la lluna plena i la pujada de les marees per desencallar