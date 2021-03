Les restriccions obliguen a fer les benediccions dels rams dins les esglésies

La Catalunya Central va celebrar ahir un Diumenge de Rams atípic marcat per les restriccions. Els rectors consultats, però, estaven satisfets d'haver celebrat aquesta important jornada del calendari catòlic. I és que l'any passat van ser comptats els temples que van acollir la missa de Rams amb feligresos pel confinament domiciliari. El bisbe de Solsona, Xavier Novell, va oficiar la litúrgia amb els escolanets aguantant el llorer i amb la mascareta posada.

Aquest any les benediccions s'han fet a dins dels temples i, per tant, no hi ha hagut la típica imatge del mossèn beneint els rams a l'exterior de l'església. Entre 200 i 250 persones van assistir a la basílica de la Seu de Manresa. Mossèn Joan (Jean Hakolimana) va passar a beneir els rams de les famílies que van anar a la missa. A la parròquia de Crist Rei de la capital del Bages, mossèn Estanislau Corrons ahir va fer les benediccions dels rams dins l'església en les dues misses del matí.