Sanitat estudia ampliar les quarantenes per covid a 14 dies davant l'augment de la soca britànica

El Ministeri de Sanitat debat des de fa almenys dues Ponències de Vacunes si amplia les quarantenes per covid-19 a 14 dies davant l'augment de la soca britànica, més resilient que la que predominava fins ara. Ho ha admès el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, que a la roda de premsa habitual dels dilluns per informar de l'última hora de la pandèmia també ha indicat que "és cert que estem en les fases inicials d'una quarta onada". Amb tot, Simón ha subratllat que si es compleixen les restriccions vigents per Setmana Santa, sumat al fet que "cada setmana hi ha més gent vacunada" es pot arribar a evitar aquesta quarta onada.

Simón ha tornat a insistir en la necessitat "d'aguantar unes setmanes més" per aconseguir una situació més favorable. En aquest sentit no ha dubtat que es podran aconseguir els objectius establerts de tenir el 80% de la gent de més de 80 anys vacunada a finals de març o principis d'abril -"veurem si és una setmana, deu o quinze dies, però ho aconseguirem"- i tenir el 70% de la població general vacunada a l'estiu.

El director del CCAES també s'ha referit al fet que a Catalunya s'ha mantingut una ocupació de llits UCI molt més alta que la mitjana estatal des de l'inici de la tercera onada. Simón ha indicat que no hi ha dades encara per poder determinar el motiu, però sí ha indicat que parlant-ne amb els responsables autonòmics sorgeixen dues hipòtesis plausibles.

Una pot ser que la variant britànica sigui més greu, però l'altra pot ser que el percentatge de gent que ingressa a l'UCI amb possibilitats de sobreviure sigui molt superior al que ingressa amb poques probabilitats de fer-ho (novament pel fet que els col·lectius de risc comencen a estar majoritàriament vacunats). "Les persones que tenen més possibilitats de sobreviure tenen estades a l'UCI molt més llargues, de fins a 25 dies, i això podria ser una raó perquè els descensos d'ocupació siguin menors".

També s'ha referit a la situació de Madrid després de les imatges "que preocupen" del cap de setmana de turistes eminentment francesos de festa pels carrers de la capital espanyola sense respectar cap de les mesures de seguretat. "Madrid està estable, amb un augment molt lleuger tot i que constant, però el problema és que parteix d'un punt més alt comparat amb la resta de Comunitats Autònomes". Per això ha considerat que "el truc consisteix en aplicar les mesures de restricció amb totes les persones que hi ha a Espanya, siguin d'on siguin".