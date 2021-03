Antonio David Flores denúncia a Rocío Carrasco per no pagar la pensió del seu fill

La jutgessa Verónica Caravantes investiga una denúncia contra Rocío Carrasco per un suposat delicte d'impagament de la pensió al seu fill menor, David, un jove de 22 anys, segons ha sabut El Periódico de Catalunya. La querella va ser presentada el passat 1 de març per Antonio David Flores, l'exmarit de Rocío, que protagonitza aquestes setmanes un documental televisiu on l'ha acusat de maltractaments físics i psicològics.

Es tracta d'un altre capítol en la batalla judicial que lliuren Rocío Carrasco i Antonio David Flores. Tots dos es van casar el 1996 i es van separar al gener de 2001. Després de la separació, els dos fills es van quedar amb la seva mare, que va reclamar des de llavors que el pare passés la pensió alimentària corresponent. Antonio David Flores mai ho va fer.

El passat 20 de març l'Audiència de Madrid va confirmar que pròximament hi haurà un judici contra el tertulià per presumptes delictes d'insolvència punible i estafa processal, penats fins amb cinc anys de presó. Els magistrats ordenen també que Flores pagui una fiança de 60.000 euros pel deute que manté amb la seva exmuller.



Els dos fills

David, el fill menor, viu fa cinc anys amb el seu pare, Antonio David Flores, i pateix una malaltia genètica. El gener de 2018, la jutgessa Sonsoles Lloria va decretar que el jove continuava sent "dependent econòmicament" i va fixar que Rocío Carrasco havia de pagar des de llavors 200 euros mensuals en concepte de "pensió d'aliments". Rocío Flores Carrasco, la filla major, també se'n va anar a viure amb el seu pare quan va complir els 18 anys, però la jutgessa va rebutjar atorgar-li una pensió alimentària després que fos condemnada per maltractar a la seva mare.

L'última querella presentada per Antonio David Flores afirma que Rocío Carrasco no ha pagat mai la pensió alimentària al seu fill. "La querellada ha mostrat apatia, desídia, negligència i abúlia respecte a les seves obligacions com a mare, tant afectives com econòmiques, que mai ha satisfet des de la primera resolució judicial referent al cas", es recull en l'escrit presentat davant la jutgessa.



Zero ingressos

Els advocats d'Antonio David Flores consideren que Rocío Carrasco ha comès un delicte d'impagament de pensions, castigat amb entre tres mesos i un any de presó o una multa entre 6 i 24 euros. Un acte del jutjat número 1 de violència sobre la dona d'Alcobendas ordenava el 29 d'abril de 2019 l'execució dels pagaments. Llavors, la jutgessa xifrava en "3.000 euros en concepte de pensions degudes" i 900 euros més en concepte d'interessos la quantitat que Rocío Carrasco havia de pagar per mantenir al seu fill. L'Agència Tributària va investigar els ingressos de Rocío Carrasco aquell any 2018. La dona va declarar haver tingut zero ingressos durant tot l'exercici fiscal.

La querella contra Rocío Carrasco afirma que després d'aquella decisió judicial tampoc ha pagat "cap quantitat en concepte de pensió d'aliments ni ha consignat judicialment cap quantitat sobre aquest tema". Han passat 22 mesos, amb el que el deute ha augmentat en 4.400 euros més els interessos. Els representants d'Antonio David Flores sostenen que "la querellada disposa dels mitjans i ingressos suficients per donar el degut compliment a les resolucions judicials que l'obliguen al pagament de la pensió alimentària a favor del seu fill menor David. Per tant de mala fe es reflecteix la falta de preocupació i interès i la seva escassa intenció de no voler satisfer amb l'obligació del pagament de la pensió alimentària ni de l'assegurança mèdica que estava al seu càrrec des del primer conveni pactat entre tots dos".

Rocío Carrasco va denunciar per maltractaments al seu exmarit l'any 2017. Una jutgessa de violència de gènere va veure indicis de delicte i va dictar obertura de judici oral. L'exmarit va recórrer i l'Audiència Provincial de Madrid va decidir arxivar provisionalment el cas.

La dona ha comptat ara la seva versió en un documental emès a Telecinco en el qual reitera el calvari sofert i les acusacions contra Antonio David Flores. Després de l'emissió dels primers capítols, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, es va solidaritzar amb ella.