Cabria el vaixell «Ever Given» al Parc de l'Agulla?

| Ever Given Ever Ywhere

Recreació infogràfica de l'encaixament del vaixell «Ever Given» al Parc de l'Agulla | Ever Given Ever Ywhere

El comerç marítim internacional no ha sigut mai un tema de conversa habitual entre els parroquians de les tavernes ni als àpats familiars de diumenge. Però des que fa una setmana el vaixell 'Ever Given' quedés encallat enmig del canal de Suez la preocupació per aquesta qüestió així com els aspectes més tècnics de l'embarcació han sortit a la palestra. Una de les característiques que més crida l'atenció d'aquest succés és la mida de l'embarcació, que arriba als 400 metres d'eslora (de llarg) i una mànega de 58,8 metres (amplada màxima). Ara, una aplicació permet comparar les dimensions gegants del vaixell amb altres a què estem més acostumats, cosa que fa que sigui més fàcil imaginar-se que costós ha resultat remolcar el vaixell

El creador d'aquesta eina, anomenada 'Ever Given Ever Ywhere' (una cosa així com 'Ever Given a tot arreu') és Garrett Dash Nelson i segons la web el comparador és «una cosa ridícula» sense cap més utilitat que passar l'estona imaginant-se què passaria si, per exemple, l''Ever Given' quedés estancat al Parc de l'Agulla. Seria aquesta una tasca complicada, ja que el vaixell, amb els seus 400 metres de longitud, mesura el mateix que la platja de la Nova Icària. Però aquesta aplicació permet visualitzar-ho.



15 METRES DE PES

Així mateix, si el vaixell transités les aigües del Delta de l'Ebre i arribés a la desembocadura (cosa impossible ja que té un calat de gairebé 15 metres), ocuparia tot l'ample de la desembocadura i també hi quedaria encallat, d'amplada.

En camps de futbol, la mesura internacional per imaginar-se les dimensions d'un objecte immens, l''Ever Given' és 20 metres més petit que la gespa del 'Camp Nou', multiplicat per quatre. El vaixell és també igual de gran que la distància entre el passeig de Gràcia i el Portal de l'Àngel.

A més, l''Ever Green' també té la mateixa mida que la platja de Maricel d'Alcanar, a Tarragona i és la terrible tortera de 400 metres de desnivell que han de superar els muntanyencs que van des de l'estany d'Estats (2.460 m) fins al port de Sotllo (2.890 m) als Encants, els pics encantats del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a Lleida.