Catalunya enfila la quarta onada amb només el 10% de població vacunada

Catalunya s'encamina a una quarta onada de covid amb només el 10% de la població total vacunada amb una o dues dosis i unes UCI amb més de 400 pacients greus, una amenaça que pot veure's incrementada amb l'augment de la mobilitat i les interaccions socials per les vacances de Setmana Santa.

El virus segueix escalant a Catalunya amb un augment de contagis, de la velocitat de propagació del virus, del risc de rebrot i del nombre de persones hospitalitzades. Segons el Departament de Salut, ahir hi havia 1.474 pacients de covid hospitalitzats, 89 més que diumenge, dels quals 403 estaven greus a l'UCI, set més que el dia anterior, mentre la velocitat de propagació de la malaltia (Rt) se situava en 1,13, dues centèsimes més que el dia abans; és a dir, que cada 100 infectats contagien de mitjana 113 persones, la qual cosa indica una expansió del virus lenta però constant.

La incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) també empitjora i s'ha situat en 215, quatre casos més que diumenge, mentre que el risc de rebrot, índex que mesura el creixement potencial de la pandèmia, és de 242 punts, vuit més que el dia anterior. Des de l'inici de la pandèmia, a final de febrer del 2020 a Catalunya, el nombre total de casos confirmats per tot tipus de proves sumen 595.088 infectats, 751 dels quals van ser diagnosticats ahir (en diumenge hi ha menys proves i diagnòstics). Els últims 7 dies el nombre de casos confirmats per PCR o test d'antígens és de 8.669; és a dir, una mitjana de 1.238, amb un creixement setmanal que frega el 2%.

També tornen a repuntar el nombre de morts per covid, que des de l'inici de la pandèmia sumen 21.263, dels quals 14 han estat notificats les últimes 24 hores. Els últims 7 dies han mort a Catalunya 135 persones per la infecció, una mitjana de 19 persones al dia.

La positivitat, és a dir, el percentatge de positius en proves PCR i test d'antígens, se situa en 5,50%, vuit centèsimes més que diumenge i per sobre del 5% que l'OMS assenyala com llindar de control de l'epidèmia.

Mentre el virus segueix creixent, el ritme de vacunació no s'accelera i fins ahir a Catalunya s'han administrat un total de 1.197.078 dosis de les tres vacunes disponibles contra la Covid-19, dada que suposa que el 10% de la població catalana ja ha rebut una dosi de l'immunogen i aproximadament la meitat d'aquest, les dues.

Segons dades de Salut, diumenge només es van inocular 7.220 dosis, 7.125 de les quals van ser primeres dosis i 75, segones. Del total de 1.197.078 dosis administrades des del 27 de desembre passat, 782.072 han estat primeres inoculacions, el 10,1% de la població, mentre que 415.006 persones, el 5,4% del cens, ja estan immunitzades amb la pauta completa de les dues dosis.

La sotsdirectora general de Promoció de la Salut de la Generalitat de Catalunya, Carmen Cabezas, va avançar, en declaracions a Catalunya Ràdio, que preveu que a mitjan abril ja hauran injectat, almenys, una dosi de la vacuna a tota la població major de 80 anys. A partir de llavors, començarà el torn de les persones que es troben entre els 70 i els 79 anys, pels quals usaran les vacunes de Pfizer i Moderna, ja que el fàrmac d'AstraZeneca solament pot administrar-se fins als 65 anys.