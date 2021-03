Illa reclamarà a Borràs que el designi com a candidat

El president del grup parlamentari del PSC-Units, Salvador Illa, s'ha ofert aquest dimarts a "obrir una nova etapa" a Catalunya atès que no veu "la mínima lleialtat" entre ERC i JxCat, i considera que "repetir un fracàs ens portarà a un fracàs".

En declaracions a TVE minuts abans de l'inici del segon debat d'investidura de candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, l'exministre de Sanitat ha dit que "es constata una vegada més que això no va enlloc".

"Això és una via morta per a Catalunya", ha prosseguit en referència als desacords existents entre ERC i JxCat, "un espectacle molt poc edificant" que indica que "cal obrir una via nova i alternativa" que sigui "útil" per als catalans i que ell s'ofereix a liderar.

Ha reiterat en aquest sentit que, en haver estat la del PSC la candidatura més votada a les eleccions del 14 de febrer, ell se sent "amb legitimitat" per presentar-se a la investidura en cas que la d'Aragonès, com és previsible, fracassi.

Ha dit que així li ho traslladarà a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, respectant "els temps i els terminis".

Al seu judici, "Catalunya necessita un govern d'esquerres", per la qual cosa ha defensat que un executiu de socialistes i comuns és "una fórmula que podria funcionar".

Illa ha aplaudit així mateix el "magnífic i excel·lent treball" que està duent a terme la ministra de Sanitat, Carolina Darias, qui va ocupar el seu lloc a l'Executiu central quan es va presentar a les eleccions catalanes.