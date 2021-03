Junts exigeix a Aragonès que assumeixi la seva responsabilitat i sigui flexible si vol ser investit

JxCat ha reclamat "flexibilitat" al candidat d'ERC a la presidència, Pere Aragonès, durant la segona volta del debat d'investidura. Així ho ha dit la portaveu de Junts al Parlament, Gemma Geis, que ha reafirmat que tenen previst abstenir-se perquè no s'ha pogut arribar a "un bon acord" per a tota la legislatura. Geis ha dit als republicans que JxCat ja ha cedit en temes com la taula de diàleg, amb la que són "escèptics", i ha avisat que "les cessions han de ser recíproques". A més, ha retret que intentin negociar "amb pressions" i ha advertit que "no són bones companyes de viatge". Després que al seu discurs Aragonès digués a Carles Puigdemont que està disposat a coordinar-se però "sense tuteles" Geis ha garantit que "ningú n'imposarà".



Abstenció

Durant la seva intervenció a la segona ronda del debat d'investidura, que previsiblement no tirarà endavant després que JxCat hagi decidit mantenir l'abstenció, Geis ha dit que "ha faltat temps" pel pacte. De fet, ha retret als republicans que "de manera legítima" les primeres setmanes de les negociacions apostessin per "la via àmplia" o per arribar a acords amb formacions amb menys presència parlamentària que Junts –com la CUP-, amb uns resultats que ha qualificat d'"estèrils".

Geis ha demanat també flexibilitat i cessions als republicans i els ha recordat que "només tenen 33 diputats, no 68". En aquest sentit, ha indicat a Aragonès que és qui té la responsabilitat" de trobar acords.

Amb tot, la portaveu ha assegurat que l'acord està "més a prop" que a la primera sessió del divendres i ha garantit que no s'esgotarà el termini de dos mesos abans de la convocatòria automàtica d'eleccions. Geis, però, ha insistit que per aconseguir-ho cal "discreció i responsabilitat" sense "retrets públics" ni "pressions", que avisa que no són "bones companyes de viatge". "Ni juguem amb dades per tacticisme, ni posem en dubte el candidat ni volem propiciar l'espantall de la repetició electoral", ha insistit.



Cap tutela

Després que Aragonès s'hagi mostrat disposat a coordinar-se amb Carles Puigdemont i però hagi advertit que no acceptarà "tuteles ni substitucions", Geis ha dit que "ja sap que ningú imposarà tuteles, ni des de JxCat ni des de l'exili".

"Des del primer minut les propostes que ha tingut sobre la taula han deixat meridianament clar que la presidència i l'acció de govern han de quedar al marge de la direcció col·legiada per a la coordinació independentista", ha dit la portaveu.



"Molt lluny" de l'acord amb la CUP

Geis ha remarcat que per arribar a l'acord encara falta "molta concreció", amb elements clau com la coordinació estratègica a Madrid. A més, ha avisat que l'acord que s'ha pactat amb la CUP-NCG –que els ha promès el vot favorable a la investidura- no els "interpel·la". "Ens sentim molt lluny del projecte de país pacta amb la CUP", ha advertit.

Segons Geis, les polítiques acordades no garanteixen la "solvència" necessària per a la reactivació, i ha dit que els preocupa l'impacte pressupostari que poden tenir algunes mesures, com la Renda Bàsica Universal. La portaveu ha resumit que el programa de Junts "dista molt de l'acord amb la CUP".