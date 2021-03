JxCat frenarà de nou avui la investidura d'Aragonès per allargar la negociació

La investidura de Pere Aragonès tornarà a fracassar avui en la seva segona votació al Parlament, en mantenir JxCat la seva abstenció, la qual cosa deixa les forces independentistes un màxim de dos mesos extra de negociació per intentar aconseguir un acord que eviti una repetició electoral.

Els contactes del cap de setmana no han servit per encarrilar un acord, per la qual cosa, malgrat les crides d'ERC a desbloquejar la investidura del seu candidat a la presidència de la Generalitat, JxCat ha decidit repetir avui la seva abstenció de divendres.

La vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va anunciar que, «per unanimitat», la direcció executiva ampliada del partit ha pres aquesta decisió, perquè «desgraciadament en aquest moment no hi ha un acord de legislatura» amb ERC. Així i tot, és «optimista» i espera tancar «en els propers dies un acord que sigui sòlid», perquè «la voluntat és no esgotar, ni molt menys», els dos mesos de marge per investir el nou president i evitar unes noves eleccions a Catalunya. Artadi, que com el president del seu grup, Albert Batet, no podrà acudir al ple al Parlament en estar en quarantena per ser contacte estret de positiu per coronavirus, creu que «seria més útil» que Aragonès renunciés a la segona votació i els equips negociadors d'ERC i JxCat aprofitessin per reunir-se.

Però no és aquesta, per ara, la intenció d'ERC. La seva portaveu parlamentària, Marta Vilalta, demana a JxCat que «es repensi la seva abstenció» i, en un «gest de responsabilitat i confiança», faci possible avui la investidura d'Aragonès, com els republicans van avalar l'elecció de Laura Borràs com a presidenta del Parlament. Vilalta proposa a JxCat que voti la investidura d'Aragonès i en els dies següents s'acabin de tancar els serrells de la negociació sobre el futur Govern.

Segons Vilalta, hi ha una novetat sobre el tauler negociador que pot permetre salvar un dels principals «esculls» de la negociació: la declaració política que el Consell per la República va emetre ahir i que, segons la portaveu d'ERC, «encarrila» la solució a un «punt de conflicte» entre independentistes. En concret, el Consell per la República, espai de coordinació independentista que lidera Carles Puigdemont des de Bèlgica, ha ofert a ERC i a la resta de partits i entitats sobiranistes obrir un «diàleg» per acordar la seva «reformulació». El paper que ha de jugar el Consell per la República està sent un dels principals obstacles en la negociació, ja que JxCat vol que sigui un fòrum unitari de decisió de les forces independentistes, davant els recels d'ERC i la CUP, que han pactat crear un nucli dur de coordinació no vinculat a aquest espai. En una declaració política, el Consell per la República s'ha ofert a «reformular-se» com demana ERC, però integrant la nova «direcció col·legiada» de l'independentisme dins de la seva estructura.

Més enllà del desacord sobre com ha d'articular-se una direcció estratègica de l'independentisme, Artadi va recordar que encara falta definir amb ERC qüestions com una possible estratègia unitària a Madrid, l'estructura del nou Govern, el pla d'aquest govern i el repartiment de carteres, per la qual cosa ha declinat la petició de Vilalta. «Saben perfectament que demà [per avui] no podem donar un sí quan un element tan fonamental com el pla de govern no està ni tancat», ha subratllat.

Mentrestant, la viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, va retreure a Aragonès que negociï amb JxCat que la presidència de la Generalitat estigui «tutelada» per Puigdemont a través del Consell per la República, que ha titllat d'»artefacte parapolític». «ERC està disposada a posar Catalunya en mans d'aquest contuberni independentista», va denunciar ahir Granados.

El líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, va acusar ERC i JxCat de mantenir «bloquejat» el nou Govern per les seves «baralles de poder» per controlar els seus «xiringuitos».