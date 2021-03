Un patinet atropella una dona al carrer d'Aragó de Barcelona

Un espectacular accident, sense conseqüències greus, s'ha produït aquest matí a l'encreuament entre el passeig de Gràcia i el carrer d'Aragó quan un patinet elèctric ha atropellat una dona que es disposava a agafar un taxi. La víctima de l'atropellament ha travessat el carrer, mirant el mòbil, sense aturar-se tot i que entre la vorera i la parada de taxis hi ha el nou carril bici. El semàfor estava en verd en aquell moment tant per als carrils centrals com per a l'habilitat, a la banda de mar del carrer d'Aragó, des del desembre passat per als vehicles de mobilitat personal.





Una càmera d'un altre taxi estacionat a la parada ha captat l'esgarrifós xoc amb el patinet elèctric, el conductor del qual ha sigut identificat per la Guàrdia Urbana. La dona ha estat atesa pel Sistema d'Emèrgencies Mèdiques (SEM) en una primera atenció hospitalària, qualificada pel servei com a «menys greu»., on es preveu que demà li donin l'alta.Portaveus del sector del taxi han criticat la ubicació de carrils bici que separen les parades dels seus vehicles de les voreres, cosa que dificulta l'accés dels usuaris.