Salut preveu haver vacunat a tota la població de més de 80 anys amb la primera dosi la setmana vinent

La subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha assegurat que "a finals de la setmana vinent" Catalunya haurà posat la primera dosi a totes les persones majors de 80 anys i quan aquest col·lectiu estigui vacunat es començarà a vacunar a les persones de més de 70 anys. Aquesta setmana s'han destinat 120.000 dosis a vacunar aquest col·lectiu a raó de 40.000 al dia fins dijous, ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. La setmana vinent se'n destinaran 190.000 dosis a aquesta finalitat. Cabezas ha exposat que la vacuna és eficaç perquè entre els 148.000 majors de 80 anys vacunats s'ha observat un descens dels casos, ingressos i morts.

"El ritme d'administració de dosis està augmentant", ha explicat Cabezas, que ha informat que ja s'han administrat 1.223.536 vacunes i que la setmana passada es va arribar a les 50.000 vacunacions al dia.

Així mateix, la vacunació per col·lectius indica també xifres elevades pel que fa a la cobertura, com és el cas de les persones grans dependents que ja és del 73% o els trasplantats, que ja són 11.000 els que han rebut la primera dosi.



Les vacunes funcionen



Argimon ha insistit en els efectes positius de la vacunació en persones majors de 80 anys i la consegüent reducció del nombre de casos d'infecció, ingressos hospitalaris i nombre de morts. "El que vèiem en els assajos clínics, ara ho observem en la realitat de Catalunya, ens indica que les vacunes estan funcionant i ho hem de fer valdre".

Cabezas ha explicat que el 68% de les vacunes que rep Catalunya són de Pfizer, el 24% són d'AstraZeneca i el 8% de Moderna. Aquesta setmana, s'han lliurat 185.430 vacunes, en concret 18.300 d'AstraZeneca, 63.000 de Moderna i 104.130 de Pfizer.

Es continuarà vacunant amb AstraZeneca

Alguns territoris d'Alemanya han decidit no posar la vacuna d'AstraZeneca als menors de 60 anys per l'aparició de casos de trombosi. Cabezas ha explicat que a Catalunya s'està subministrant a persones d'entre 60 i 65 anys, per tant fora de la franja d'edat. Ha afegit que segons l'informe de l'Agència Europea del Medicament "els beneficis superen els riscos".