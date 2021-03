El trimestre escolar es tanca amb una mitjana del 2,2% de grups confinats per setmana

El tancament del segon trimestre ha ratificat la baixa incidència de la covid als centres escolars i que les aules no són un espai de transmissió. El balanç final d'aquesta segona part del curs a la regió central ha estat pràcticament idèntic al del primer trimestre en els nivells índex de confinaments, tot i que l'evolució que ha seguit al llarg de les setmanes ha estat més regular.

En concret, els centres educatius de la Catalunya Central han tancat el segon trimestre del curs amb una mitjana setmanal de grups confinats del 2,2% del total que hi ha a les sis comarques que componen aquesta demarcació. Un percentatge idèntic al de la mitjana que hi va haver entre l'arrencada del curs el setembre fins a les festes de Nadal. Però, mentre en el primer trimestre el punt d'afectació màxima va ser del 4,5% de grups confinats (van ser un total de 239 l'última setmana d'octubre), en aquest segon el sostre màxim ha estat del 3,3%. Es va registrar tot just en la segona setmana, que es va tancar amb 172 grups confinats en el conjunt de les comarques del Bages, el Moianès, el Berguedà, el Solsonès, l'Anoia i Osona, que són les que formen administrativament aquesta regió central del Departament d'Educació i que suma un total del 5.201 grups classe, que permet establir aquest percentatge d'incidència.

Educació fa un registre diari, mitjançant la comunicació per part dels centres, dels grup classe que té confinats, del nombre d'alumnes i personal docent que afecta cadascun d'ells i de la xifra de positius de covid (dades que són públiques a través del portal web Traçacovid). Alhora, i tenint en compte que els grups es confinen i desconfinen (inicialment per un període de 14 dies, que després va passar a ser de 10), ha establert com a paràmetre de seguiment per veure'n més acuradament l'evolució un balanç setmanal, que es tanca cada cap de setmana. No són, per tant, xifres acumulades, sinó les generades estrictament cada setmana.

En aquest segon trimestre que va començar el dilluns 11 de gener i que es va tancar divendres passat hi ha hagut 11 setmanes senceres. Si sumem els grups registrats com a confinats cada setmana (algun pot haver-ho estat més d'una vegada) dona com a resultat un total de 1.303, que dividits al llarg del trimestre dona una mitjana de 118 grups per setmana, el que equivaldria al 2,2% del total abans esmentat.

Entre el període d'abans de Nadal i de després de festes hi ha hagut, però, una diferència en l'evolució. Com es pot observar en la gràfica inferior, mentre al llarg del primer trimestre es va produir una línia molt més marcada d'ascens i descens (sis setmanes de pujada consecutius per, després, fer una baixada de també sis setmanes seguides), en aquest segon que ara s'ha completat l'ascens va ser només començar, i a partir de llavors hi va haver una baixada i s'ha perllongat al llarg de les setmanes una situació molt més plana, amb petites dents de serra (alts i baixos molt lleugers).

Prop de la meitat, a Osona

El que també han ratificat els registres d'aquest segon trimestre és la major incidència que ha tingut la pandèmia a Osona. Dit d'una altra manera, sense les xifres d'Osona, l'impacte a la Catalunya Central encara seria molt inferior. Cal tenir present que aquesta comarca és la segona en nombre d'habitants (el 30,5% de tota la demarcació) per darrere del Bages (el 33,9%) i per davant de l'Anoia (22,9%).

Però, en canvi, el nombre de grups confinats que ha acabat tenint en els seus centres en l'acumulatiu aquestes 11 setmanes del curs 2020-21 ha estat de 562, el que suposa prop de la meitat (43,1%) dels que hi ha hagut al conjunt de centres de la Catalunya Central. El Bages n'ha tingut 356 (el 27,3% del total de la vegueria); l'Anoia, 265 (el 20,3%); el Berguedà, 48 (3,6%); el Solsonès, 40 (el 3 % del total de la regió), i el Moianès, 32 (el 2,4%). En el cas del Bages, la xifra final suposa que hi ha hagut poc més d'una trentena de grups confinats per setmana, amb una tendència força regular al llarg de tot el període, igual que al Berguedà. En canvi, el Solsonès i la Cerdanya han estat dues demarcacions de contrastos. I és que, en el cas del Solsonès, ha acumulat les tres últimes setmanes consecutives sense ni un sol grup confinat, mentre que va tenir una segona quinzena de febrer força complicada, en què n'hi va haver fins a 9 en una mateixa setmana. Pel que fa a la Cerdanya, ha tancat també l'última setmana amb zero grups en quarantena. En el total del trimestre n'ha acumulat 31 i, d'aquests, més de la meitat es van produir durant la segona quinzena de febrer (en una sola setmana n'hi va arribar a haver 10).

Un dels aspectes més rellevants que s'ha posat de manifest al llarg d'aquests dos trimestres que portem de curs és que les escoles i els instituts no s'han convertit en espais de transmissió comunitària de la malaltia.

Són pocs els centres que, en el conjunt de Catalunya, s'han hagut de tancar per complet, i quan n'hi ha hagut han estat de petites dimensions, amb poques classes, majoritàriament llars d'infants i escoles rurals. Aquest aspecte es posa de manifest en què, al llarg d'aquestes onze setmanes del segon trimestre, només en el 16% de grups que han passat un confinament hi ha acabat havent en aquell moment més de dos positius.

De mitjana, del total d'alumnes que van ser confinats, menys del 10% van acabar donant positiu al llarg d'aquell període.