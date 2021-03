Vuit de cada deu alumnes que havien de rebre un portàtil ja en disposen

Els centres educatius de la Catalunya Central han tancat el segon trimestre havent rebut el 80% dels 16.832 ordinadors portàtils que el Departament d'Educació s'ha compromès a fer-los arribar durant aquest curs. Totes les escoles i instituts han rebut la totalitat de les connexions portàtils a Internet per garantir a l'alumnat vulnerable l'accés a la xarxa, i el 100% dels docents dels centres públics ja disposen del seu ordinador, segons les dades recollides per la direcció dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central. Durant aquest curs 2020-2021, els centres públics dependents del Departament d'Educació reben ordinadors portàtils que posen a disposició de tot l'alumnat de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i CFGM, així com de l'alumnat de 5è i 6è de primària, 1r i 2n d'ESO i CFGS que no disposi d'ordinador a casa seva. També es facilita ordinadors al 100% dels docents i connexió a Internet als alumnes amb situació de vulnerabilitat de totes les etapes. Aquestes són les actuacions més urgents del Pla d'Educació Digital de Catalunya, que era previst fins al 2025 i que l'emergència de la covid-19 ha accelerat perquè en cas de confinament es pugui mantenir l'activitat lectiva en línia.

Dels 56 centres que han de rebre ordinadors portàtils destinats a l'alumnat esmentat, amb dades de la penúltima setmana del trimestre s'havia completat en 44 i en quedaven 12 de pendents, de manera que s'havien invertit les xifres que hi havia després de Nadal.

D'altra banda, la totalitat de centres de la Catalunya Central ja disposa de les connexions portàtils a Internet (MiFi) que Educació va prometre per tal d'assegurar la connectivitat a la xarxa d'aquells alumnes que els centres van identificar que no disposaven d'aquest servei a casa. En total s'han lliurat 293 dispositius per garantir l'accés a Internet de tot l'alumnat del territori.