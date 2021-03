Unes 300 persones es manifesten a Barcelona per exigir a l'Estat la Llei Trans i pels drets LGBTI

Unes 300 persones s'han manifestat aquest dimecres a Barcelona i a altres ciutats de Catalunya contra la transfòbia i per exigir que s'aprovi de forma immediata la Llei Trans, que prepara el govern espanyol i que ha generat col·lisions entre el col·lectiu i un sector del feminisme i dins del propi executiu. "Lleis trans ja" ha estat una de les proclames que més s'han escoltat a la manifestació de Barcelona, en el dia internacional per a la visibilitat trans, el 31 de març. Els manifestants també reclamen que es desplegui el servei Trànsit -d'acompanyament durant el trànsit de gènere- a tot Catalunya i que s'avanci en l'aplicació de la Llei 11/2014, per garantir els drets LGBTI i erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Les manifestacions han estat convocades per organitzacions com Crida LGBTI, Colors de Ponent, H2O, Voliaina, Tornem-hi, SinVergüenza i Torredembarra LGBTI en diverses ciutats de Catalunya, entre les quals Barcelona, on els participants s'han trobat a Jardinets de Gràcia aquest dimecres al vespre i han recorregut el centre de Barcelona, passant per la delegació del govern espanyol. Segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, unes 200 persones han participat a la manifestació, que ha acabat a la plaça de Sant Jaume.

Una de les principals reclamacions és l'aprovació de la Llei Trans, que impulsa el Ministeri d'Igualtat. Fa unes setmanes va sortir publicat l'esborrany de la llei, que recull el canvi de sexe legal sense la necessitat d'informes mèdics i psicològics a partir dels 16 anys i avança d'aquesta manera en la despatologització trans, un dels clams històrics del col·lectiu. Ara bé, el text, impulsat per la ministra d'Unidas Podemos Irene Montero, ha trobat oposicions dins del propi govern de coalició amb el PSOE i també ha generat divisions entre part del col·lectiu LGBTI i d'un sector del feminisme.

"Som un col·lectiu molt vulnerable, que està molt invisibilitzat", ha advertit abans de la manifestació Àuria Soriano, portaveu de les mobilitzacions i militant de Crida LGBTI. Soriano ha explicat que altres demandes són poder accedir a un habitatge digne i una renda bàsica universal. També, el desplegament del Servei Trànsit a tot el territori, ja que actualment només es troba a la ciutat de Barcelona, i fer efectius els drets que recull la Llei 11/2014.

Els manifestants també han cridat contra la transfòbia i les desigualtats que pateix el col·lectiu. "La transfòbia és diària. I comença en allò mes bàsic, com que reconeguin la teva identitat de gènere i el nom real, aquell que vols que sigui i no el que t'imposen. També hi ha transfòbia en el món laboral, on moltes persones ens amaguem perquè tenim por que ens facin fora", ha destacat Soriano sobre les discriminacions i desigualtats estructurals que han d'afrontar.

L'activista pels drets trans ha carregat també contra partits polítics com l'ultradreta de Vox o el PSOE. "El que fan és qüestionar la nostra identitat de gènere i fer-nos veure com si fóssim monstres", els ha acusat. "Som persones normals i corrents, que volem viure en llibertat", ha de reivindicar Soriano, que, d'altra banda, ha valorat que les persones joves cada vegada "surten més aviat de l'armari trans" perquè s'està avançant a poc a poc en la visibilitat i troben referents.