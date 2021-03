El BOE publica els nomenaments de Calviño i Díaz com a vicepresidentes segona i tercera

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'aquest dimecres recull el cessament de Pablo Iglesias com a vicepresident segon del govern espanyol i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, així com els nomenaments de Nadia Calviño i Yolanda Díaz com a vicepresidentes segona i tercera respectivament, a més de l'arribada a l'Executiu de Ione Belarra.

En dues ordres diferents, per fer efectiu el seu cessament com a vicepresident i com a ministre, s'agraeix a Iglesias els serveis prestats. Després d'assistir al seu últim Consell de Ministres i després de fer-se oficial la seva sortida de l'Executiu, el líder de Podem se centrarà ara en la seva candidatura a les eleccions de la Comunitat de Madrid.

El lloc d'Iglesias en el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 l'ocuparà a partir d'aquest mateix dimecres Ione Belarra, la fins ara secretària d'Estat per a l'Agenda 2030.