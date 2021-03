La CUP alerta d'una legislatura «d'embat de la gent contra el Govern»

La portaveu de la CUP-NCG al Parlament, Eulàlia Reguant, va advertir ahir ERC i JxCat que depèn d'ells que la propera legislatura «no sigui un embat de la gent contra el Govern». Reguant va assegurar que l'organització mantindrà la «mà estesa per convertir la legislatura en una lluita pels drets de la gent i la llibertat del país». Va alertar que tindran el «puny tancat» davant qui vulgui «confondre» i prioritzi els interessos de partit per davant de la gent. «Qui no posi al centre la gent sinó els balls de cadires», va concretar. «ERC, deixin de dir que tot va bé, és evident que no», va apuntar Reguant. «Pot ser la legislatura d'un nou embat amb l'Estat però depèn d'ERC i Junts que no sigui un embat de la gent amb el Govern», va sentenciar la dirigent cupaire.