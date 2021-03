L'Audiència Nacional confirma el processament de Germà Gordó pel cas del 3%

La sala penal de l'Audiència Nacional ha rebutjat els recursos de l'exgerent de CDC i PDeCAT, Germá Gordó, contra la interlocutòria del jutge José de la Mata en la qual proposava jutjar-los per l'anomenat cas 3% sobre el suposat finançament irregular en la formació política a través de licitacions d'obra pública. Els magistrats de la secció quarta de la sala penal, presidida per Ángela Murillo, destaquen que hi ha indicis de la participació delictiva de les persones investigades i que la seva responsabilitat definitiva en els fets es dirimirà en el judici oral.

La sala ja ha resolt prop d'una trentena de recursos contra la interlocutòria de pas a procediment abreujat que el 30 de juliol del 2020 va dictar el fins ara magistrat del jutjat central d'instrucció número 5, José de la Mata, en la qual va proposar jutjar 31 persones físiques i 16 jurídiques per delictes d'organització criminal, frau a les administracions públiques, suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals.