Macron confina França i tanca les escoles i llars d'infants durant un mes

El president francès, Emmanuel Macron, s'ha dirigit als francesos aquest dimecres per anunciar les noves mesures de contenció i els ha demanat «un esforç». «Hem resistit i après l'últim any. Hem de viure amb el virus», ha dit el president francès. Aquest mateix matí, l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, havia demanat el tancament de les escoles a París per la «molt greu» situació sanitària i la «grandíssima desorganització» als centres.

«Hem fet bé de creure en la responsabilitat dels francesos. Aquesta setmana encarem una nova fase. Hem entrat en una cursa de velocitat. Els contagis i la propagació de les noves variants a Europa han fet que creixin noves epidèmies dins de l'epidèmia», ha assegurat Macron. «El virus és més contagiós i mortal, el 44% dels pacients de les ucis tenen menys de 65 anys», ha dit.



Mesures esteses



Macron ha anunciat que les mesures complementàries aplicades als 19 territoris amb més contagis seran esteses a la resta de regions metropolitanes. «Vull cridar a la mobilització de tothom per aquest mes d'abril», ha dit. «Hem de tenir en compte també les conseqüències de les restriccions en l'educació i el comerç», ha afegit. «El 18 de març vam decidir prendre mesures complementàries en alguns departaments. Dues setmanes després, sabem que aquesta estratègia ha tingut els primers efectes», s'ha congratulat el president francès.

Així, del 3 d'abril al 2 de maig s'estendrà el toc de queda a les 19 hores, s'obligarà a prioritzar el teletreball, es tancaran els comerços no essencials, es tancaran les escoles i no es podran fer desplaçaments interregionals després del 5 d'abril ni a més de 10 quilòmetres del domicili, i es dona així un petit respir durant les vacances de Setmana Santa.