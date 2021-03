Pfizer assegura que la seva vacuna contra la covid-19 té una efectivitat del 100% en adolescents

Pfizer ha assegurat aquest dimecres que els assajos en l'ús de seva vacuna contra la covid-19 en adolescents mostren una efectivitat del 100%. En un comunicat, la companyia ha apuntat que els resultats dels assajos que s'han fet amb 2.260 adolescents entre 12 i 15 anys amb i sense infecció de covid-19 mostren que l'efectivitat del vaccí és superior a la de la població entre 16 i 25 anys. Segons l'empresa, els resultats "mostren una forta immunitat" entre els adolescents un mes després de la segona dosi. Per aquest motiu, Pfizer ha anunciat que demanarà "tan ràpid com sigui possible" a les diferents autoritats reguladores, inclosa l'Agència Europea del Medicament, l'autorització per poder subministrar la vacuna a adolescents.