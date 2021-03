Puja la velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha pujat quatre centèsimes fins a 1,17, mentre que el risc de rebrot s'ha incrementat 15 punts i ara es troba en 257, segons el darrer balanç del Departament de Salut.

S'han declarat 1.367 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens, amb un total 552.368.

El 5,67% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu i Salut va comunicar ahir que s'havien produït 14 morts més que fan pujar el nombre total de víctimes de la covid-19 a 21.277, de les quals 13.463 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+10), 4.555 en residències (+1), 1.151 en domicilis (+1) i 2.108 no classificades (+2).

Hores d'ara hi ha 1.474 pacients ingressats als hospitals, els mateixos que en el balanç anterior, i 411 persones a l'UCI, vuit més que 24 hores abans.

El risc de rebrot, que era de 222 entre el 13 i el 19 de març, ha pujat a 257 en l'últim interval. Pel que fa a la velocitat de contagi es troba a 1,17, per sobre de l'1,12 de la setmana anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 20 al 26 de març n'hi va haver 9.081, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 7.976.

Això situa la taxa de confirmats en 117,76 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (103,43). Durant l'última setmana analitzada s'han fet 129.951 proves PCR i 47.515 tests d'antígens, dels quals un 5,67% han donat positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (5,10%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa a hores d'ara en els 39,81 anys.