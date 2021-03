Salut obre la porta a tornar al confinament comarcal si els indicadors empitjoren després de Setmana Santa

Salut ha emfatitzat que la voluntat del departament és mantenir les mesures vigents més enllà de la Setmana Santa. Ramentol ha assenyalat que el que passi els pròxims dies serà "determinant" però ha remarcat que "no hi ha res tancat" sobre si es faran o no passes enrere. "Creiem que hi ha finestra a l'esperança per donar marge a les mesures actualment vigents", ha dit.

Per la seva banda, el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha apuntat que veuria "lògic" tornar al confinament comarcal després de Setmana Santa si els indicadors tornen a empitjorar. "La lògica ens diu que si els índexs empitjoressin el més normal seria fer un pas enrere en les mesures", ha afirmat.

Amb tot, ha afegit que la decisió està en mans del Procicat, que es reunirà divendres i dilluns vinent amb l'informe de l'evolució dels indicadors del Departament de Salut.



Mascaretes

La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, veu "inaudit" que el debat sobre la taula ara sigui una nova normativa estatal sobre mascaretes que té com a origen un decret del juny del 2020. Vergés ha demanat no "confondre" la ciutadania i ha donat per fet que la nova norma no hauria d'implicar cap canvi per a Catalunya. "Nosaltres ja la tenim obligatòria", ha dit amb relació a la mascareta, recordant que també és d'ús obligat en espais oberts, sempre que no sigui "incompatible" amb l'activitat que es vol dur a terme. Com a exemple, ha parlat de banyar-se a la platja. "Per nosaltres no és res nou", ha insistit, assegurant que Catalunya es manté amb l'ús de la mascareta dins dels mateixos paràmetres que ho ha fet des de l'estiu passat.

La consellera ha afirmat que el que reculli la norma estatal "no sortirà" del fet ja aprovat en la normativa catalana. "Que ningú es pensi que es mourà res", ha aclarit, reiterant que és important "no confondre la gent".

En tot cas, la posició que el Govern defensa i defensarà a la reunió del Consell Interterritorial és que no hi hagi canvis respecte al que s'ha anat aplicant des de l'estiu passat. A més, Vergés ha dit que es publicarà un document de preguntes freqüents "perquè tothom tingui clar què es pot fer i què no a la platja".



Situació epidemiològica

En roda de premsa, la titular de Salut ha assenyalat que és "una realitat" que els contagis pugen, tot i que la pujada no és tan "dràstica" com en altres ocasions, com a principis d'octubre. Vergés ha descartat parlar de la situació actual com una quarta onada, però ha destacat que s'ha deixat enrere l'estancament dels contagis i que es comença a pujar.

Davant d'això, tant ella com el secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, han fet una crida a la implicació de la ciutadania per complir amb totes les mesures fixades. "Som a temps entre tots i totes de frenar el creixement i que no hi hagi una quarta onada molt pronunciada", ha assegurat la consellera.

El Departament també busca la implicació dels sectors socials i econòmics, amb qui s'ha reunit en les darreres hores. Concretament, ha mantingut reunions amb cultura, comerç, hostaleria, turisme, restauració i esports, per demanar-los la "complicitat" i que ajudin a fer entendre a les persones implicades en les seves activitats i serveis la importància del compliment de les mesures.

"Els hem dit que la nostra postura ha estat d'anar reobrint activitats i mobilitat per poder consolidar aquests canvis, i que per fer-ho necessitem que el creixement [de contagis] no sigui tan intens", ha explicat.

Vacunació

Sobre la vacunació, Vergés ha celebrat que està "agafant força i intensitat" i ha posat com a exemple que dimarts es van posar 60.000 vacunes en un dia, la xifra més alta i que "s'assembla molt" a la xifra rècord en campanyes de vacunació com la de la grip. "Si hi ha les dosis aquí estem capacitats de posar-les totes", ha indicat. També ha precisat que la vacunació continua "sigui el dia que sigui", també aquesta Setmana Santa.

De moment, el pes s'assumeix des dels mateixos centres d'atenció primària o en espais annexos i intermitjos. Així, Salut no preveu obrir sis grans espais per a la vacunació fins que el nombre de dosis previstes sigui prou alt per requerir les crides massives.

Preguntada per si l'actualització de l'Estratègia de Vacunació per part de la Comissió de Salut implica canvis en la vacunació amb AstraZeneca, Vergés ha respost que no. "Nosaltres no interpretem cap canvi, continuarem vacunant a menors de 65 anys i també a col·lectius essencials que compleixin el criteri d'edat", ha conclòs.