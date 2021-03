Salvador Illa afirma que Aragonès serà ostatge de Puigdemont

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, va alertar que «Catalunya sortirà perdent» amb una eventual investidura del republicà Pere Aragonès perquè serà un «president vicari al dictat d'un inexistent i fictici Consell per a la República», ostatge de l'expresident Carles Puigdemont.

Durant la seva intervenció, l'exministre socialista va retreure a Aragonès que insisteixi a negociar amb Junts per repetir una coalició que ja «va fracassar» en l'anterior legislatura, i també que s'abordi el rol de Puigdemont i el procés en unes negociacions que haurien de servir per formar un govern autonòmic. «Què més ha de passar, senyor candidat, perquè el Govern deixi de ser l'escenari de les seves humiliacions i comenci a ser útil per als catalanes i les catalanes?», va demanar Illa.